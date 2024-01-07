بعد التحديثات الأخيرة: متى سيتم إعلان الموافقة أو الرفض على ETF البيتكوين؟

كثر الشجب والأخذ والرد كثيرا فيما يتعلق بصندوق ETF البيتكوين وأصبحت وبشكل واضح أداة في أيدي المتلاعبين الكبار في سوق الكريبتو، حيث بنشر أخبار مغلوطة واشاعات تفيد بالرفض فيهبط سعر البيتكوين والعكس صحيح.

الأمر المؤكد حاليا هو أن هذا الأمر سينتهي بعد نهاية هذا الأسبوع حيث ستحصل صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين على الموافقة أو الرفض في الولايات المتحدة، وذلك بعد مناقشات حول التعديلات الأخيرة على الطلبات.

وفقا لمصادر مطلعة أفادت بها “رويترز“، جرت محادثات بين شركات إدارة الاستثمار وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الجمعة الماضي حول تغييرات صياغة الطلبات النهائية لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، مما قد يؤدي إلى الموافقة على هذه الصناديق لأول مرة في الولايات المتحدة.

تضمنت المناقشات التفاصيل حول وثائق نشرة S-1، وهي ضرورية لكل صندوق استثمار متداول (ETF) للحصول على الموافقة.

المديرون التنفيذيون وممثلو خمس شركات، الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب سرية المحادثات، أكدوا هذه المعلومات.

يتوقع العديد من المصدرين الحصول على الموافقة النهائية على إيداعات S-1 بحلول نهاية يوم الثلاثاء أو الأربعاء القادم.

تسعى SEC لتغييرات وُصفت بأنها بسيطة من قبل ثلاثة مصدرين، ومن المتوقع أن يعدل بعض مديري الأصول ملفاتهم لتوضيح الرسوم أو هويات صانعي السوق لصناديقهم.

من المتوقع أن تُصدر هذه التحديثات بحلول الساعة الثامنة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين، وقد تُعلن علنا في نفس اليوم.

في سياق متصل، عمل المنظمون مع منصات التداول لإضافة التعديلات الأخيرة على ملفات 19b-4، التي توضح التغييرات في القواعد اللازمة لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين.

بحلول نهاية يوم الجمعة الماضي، قُدمت تعديلات على 11 من هذه الإيداعات.

المصدرون الذين التزموا بالمواعيد النهائية لمراجعة الإيداعات قد يحصلون على الموافقة لإطلاق صناديقهم بحلول 10 يناير، وهو التاريخ المحدد لقرار SEC بشأن صندوق Ark/21Shares ETF.

منذ عام 2013، تقدم العديد من مديري الأصول بطلبات لإطلاق صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة، لكن هيئة SEC رفضت العديد منها مدعية أن المنتجات قد تكون عرضة للتلاعب بالسوق.

في خطوة غير مألوفة، طلبت هيئة SEC من المصدرين الراغبين في إطلاق صناديقهم الأسبوع المقبل إعداد طلبات مكتوبة لتسريع تاريخ سريان هذه الصناديق.

وفقا لتقرير بلومبرغ، من المتوقع أن يصوت مفوضو هيئة SEC على تغييرات قاعدة 19b-4 في الأسبوع المقبل، ومن المحتمل أن يحدث التصويت يوم الأربعاء.

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