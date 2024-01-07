هل الموافقة على صندوق ETF البيتكوين قد تؤدي إلى انخفاض أسعار العملات المشفرة؟

إن تقييم آثار موافقة الجهات التنظيمية على صندوق استثمار ETF البيتكوين يثير تساؤلات حول تأثيره المحتمل على أسواق العملات المشفرة.

بالرغم من التفاؤل السائد بين الخبراء والمحللين حول هذا التطور، هناك بعض التحذيرات التي يجب أخذها بعين الاعتبار.

يشير “ران نيونر”، مؤسس “Crypto Banter”، إلى أن الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة قد تكون بمثابة “حدث بيع الأخبار”، ما يعني أنه قد يتبعه تصحيح سوقي حاد ومؤلم على المدى المتوسط.

“نيونر” يستشهد بضعف العملات الرقمية البديلة على مستوى القطاع كدليل على أن السوق يتوقع هذا السيناريو.

وأشار إلى أن الحماس الذي أثاره الإعلان عن طلب شركة “BlackRock” لتأسيس صندوق ETF البيتكوين، قد يفقد زخمه، مما قد يؤدي إلى تصحيح سعري يصل إلى 20٪ في أسواق العملات المشفرة.

هذا التصحيح يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الأسعار، مثل انخفاض سعر البيتكوين إلى حدود 35000 دولار والإيثيريوم إلى أقل من 1800 دولار.

ومع ذلك، على المدى الطويل، يظل التوجه العام إيجابي.

يشير “نيونر” إلى أن التصحيح المتوقع قد يمثل مجرد مرحلة انتقالية نحو مزيد من الارتفاع في سوق العملات الرقمية المشفرة، حيث أن القيمة الإجمالية لأسواق العملات المشفرة قد زادت بنسبة 65٪ تقريبا منذ الإعلان المذكور.

يشارك “آرثر هايز”، مؤسس “BitMEX”، والمحلل المالي “ماكس كيزر”، هذه المخاوف، معتبرين أن صناديق ETF البيتكوين قد تغير طبيعة البيتكوين كأصل مالي، وتؤثر سلبا على قيمتها الفريدة كأصل غير معتمد على وسطاء.

يحذر كلاهما من أن هذا التحول قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة وغير مرغوبة على وضع البيتكوين القانوني وقيمته السوقية.

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