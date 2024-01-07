تحليل: مقاييس التحليل الفني لـ سولانا (SOL) تظهر إشارات صعودية لكن يجب الحذر!

يُظهر تحليل البيانات الفنية للعملة الرقمية سولانا إشارات صعودية قوية، لكن يُنصح بالتحلي بالحذر.

على الرغم من الأدلة الإيجابية المستندة إلى مؤشرات التحليل الفني (TA)، التي تزيد من تفاؤل المستثمرين في العملة الرقمية سولانا، فإن الإعلانات الكبرى المرتقبة قد تؤثر على أداء العملة الرقمية SOL.

من الضروري اليقظة خاصة لأولئك الذين يتداولون العملة الرقمية SOL بشكل يومي لمراقبة التغيرات المحتملة في أدائها على المدى المتوسط.

تُظهر البيانات التقنية لعملة سولانا، ووفقا لخبير العملات المشفرة “بيل بارهيدت” من شركة “Abra”، وجود قاع ثلاثي وتشكيل مثلث تنازلي على إطار زمني مدته أربع ساعات مع انخفاض حجم التداول.

يعتبر هذا المزيج مؤشرا على احتمال حدوث طفرة كبيرة في القيمة.

تتأثر سولانا (SOL) بعوامل متعددة إيجابية، مثل زيادة حجم العملات المستقرة وتوسع النظام البيئي وتزايد الدعم من المطورين.

يتوقع “بارهيدت” أن يستمر هذا النمط لمدة 18 إلى 24 شهر القادم.

شهد النظام البيئي لـ سولانا زيادة بنسبة 600٪ في قيمته الإجمالية المغلقة (TVL)، وتجاوز 1.5 مليار دولار لأول مرة منذ منتصف أغسطس 2022.

في نهاية ديسمبر 2023، تفوقت سولانا (SOL) على الايثيريوم (ETH) في عدة مقاييس مهمة، بما في ذلك حجم التبادل اللامركزي المجمع ومؤشرات النشاط.

كما أبرز “كايل ساماني”، مستثمر في الويب 3 من “Multicoin Capital”، أن سولانا قد تصبح المنصة الأولى في العقود الذكية التي تعالج العديد من التحديات في التمويل اللامركزي، مع الحفاظ على رسوم منخفضة واستقرار الشبكة دون تعطل.

أخيرا، شهدت عملات سولانا الميمية نمو ملحوظ، مع زيادة قيمة عملة “MYRO”، المستوحاة من كلب “راج جوكال”، بنسبة 400٪ في غضون أسبوع واحد.

حتى تاريخ 6 يناير 2024، باتت “MYRO” قريبة من تجاوز Dogwifhat (WIF) في القيمة السوقية، مما يعكس تطورها كثاني أكبر عملة ميم في نظام سولانا البيئي.

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