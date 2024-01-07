مشروع Synthetix (SNX) يعلن على إصلاح شامل من خلال هذه الترقية!

يمر مشروع Synthetix (SNX)، وهو مشروع بارز لتوفير السيولة اللامركزية، بتحول كبير من خلال ترقية “Andromeda” الأخيرة، التي تضيف آلية انكماشية إلى محرك “Perps V3”.

وفقا لإعلان نُشر على الحساب الرسمي للمشروع، سيتم تخصيص 40% من رسوم “Perps V3” لإعادة شراء وحرق عملات SNX، في خطوة مستوحاة من استراتيجيات “Yearn Finance”.

هذه الخطوة الانكماشية لـ “Synthetix” تعتمد على توزيع دقيق وفعال للرسوم التي يولدها البروتوكول عبر العمليات المتعددة الشبكات.

وفقا لتفاصيل توزيع الرسوم على “Base Network”، سيذهب 40% منها لإعادة شراء وحرق SNX، و20% لـ “Perps Integrators”، بينما سيتلقى مزودو السيولة في USDC نسبة 40% من المتبقي.

تعتبر ترقية “Andromeda”، التي تم تفصيلها في “SIP-345″، جزء لا يتجزأ من تطوير “Synthetix”، مقدمة تغييرات هامة تتجاوز الانكماشية.

كما توسع البروتوكول قاعدة ضماناته بإدراج USDC.

تتعدد أهداف “Synthetix” مع هذه الترقية، حيث تسعى ليس فقط لتحسين النظرة العامة للبروتوكول من خلال تقليص عرض SNX، ولكن أيضا لزيادة جاذبيته للمطورين، التجار، ومزودي السيولة.

يُتوقع أن يؤثر هذا التغيير الانكماشي إيجابيا على سعر Synthetix (SNX) على المدى الطويل.

بالنظر إلى قوانين العرض والطلب، فإن الانخفاض المتوقع في عرض SNX وزيادة تراكمها قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.

في وقت كتابة المقال، يتداول Synthetix بسعر 3.47 دولار، مسجل ارتفاع بنسبة 2.47٪ خلال 24 ساعة الماضية، وهو أداء ملفت في سوق تسودها الاتجاهات الهبوطية.

تعكس هذه الترقية جهود Synthetix لتعزيز جاذبيتها وتحسين مركزها في السوق.

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