مجموعة “DCG” تعلن عن نجاح سداد قروض “Genesis” وتصفية ديون بقيمة مليار دولار

أعلنت مجموعة العملات الرقمية (DCG) بنجاح عن إتمام سداد جميع القروض قصيرة الأجل لشركتها التابعة والمعلن إفلاسها، “Genesis”.

وفقا لإعلان رسمي صدر في 6 يناير، فإن (DCG) أوفت بجميع التزاماتها المالية تجاه “Genesis”، مما يمثل خطوة كبيرة في تسوية الديون المعقدة للمجموعة.

في العام الماضي، أتمت (DCG) سداد أكثر من مليار دولار من الديون للدائنين المختلفين، بما في ذلك 700 مليون دولار لـ “Genesis”.

أكد “باري سيلبرت”، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ (DCG)، هذه الخطوة، معبرا عن حماسته للفصل التالي في صناعة العملات الرقمية ودور (DCG) القيادي فيه.

بعد توقف عمليات السحب في نوفمبر 2022، تقدمت “Genesis” بطلب إفلاس رسمي في يناير 2023.

في سبتمبر، رُفعت دعوى قانونية ضد (DCG) لاسترداد أكثر من 610 مليون دولار من القروض المستحقة في مايو 2023.

كشفت وثائق المحكمة عن ديون تتجاوز 1.7 مليار دولار لـ (DCG) لصالح المقرض والدائنين الآخرين.

في نوفمبر، توصلت “Genesis” و(DCG) إلى اتفاق لسداد ديون بقيمة 200 مليون دولار.

يُتوقع سداد الدين المتبقي مع “Genesis” بحلول أبريل 2024، وفقا لشروط الخطة الموافق عليها من قبل محكمة الإفلاس الفيدرالية.

ستحتفظ مجموعة (DCG) بملكيتها الحالية في “Genesis” حتى يتم حل قضية الإفلاس.

من المتوقع أن تظل حصة الشركة في “Genesis” أعلى من 80٪ حتى يتم الموافقة على خطة الفصل 11 أو يتم تحويلها إلى الفصل 7.

سيسمح هذا القرار لـ “Genesis” بالاستفادة من المزايا الضريبية المرتبطة بخسائر التشغيل الفيدرالية المرحّلة (NOLs) التي تقدر بنحو 700 مليون دولار، مما يعزز القيمة المحتملة للشركة.

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