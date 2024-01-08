تحويل مليار دولار من البيتكوين من منصة تداول رئيسية قبل موعد قرار هيئة SEC بشأن ETF البيتكوين

في تطور كبير داخل مجتمع العملات المشفرة، تم سحب أكثر من مليار دولار من عملة البيتكوين (BTC) من منصة تداول العملات الرقمية “Kraken”وذلك ابتداء من يوم 6 يناير وحتى يوم أمس.

جذبت عمليات السحب هذه، التي تراوحت ما بين 400 إلى ما يقرب من 1000 بيتكوين لكل معاملة، انتباه مراقبي الصناعة نظرا لحجمها الضخم.

بناء على بيانات “Whale Alert”، تم تنفيذ أكثر من 40 معاملة من هذا النوع، مما أثار التكهنات والمناقشات داخل مجال العملات الرقمية المشفرة.

يعد توقيت عمليات السحب الكبيرة ملحوظ بشكل خاص، حيث حدث قبل ثلاثة أيام فقط من القرار المتوقع والمرتقب حول صندوق ETF الفوري من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات، مع الإعلان الرسمي المقرر في يناير.

اعتبارا من 10 يناير، ينتظر مجتمع العملات الرقمية المشفرة النتيجة بشغف كبير.

تشتهر “Kraken” لتداول العملات الرقمية المشفرة، بامتثالها التنظيمي، حيث تم تسجيلها كشركة خدمات مالية لدى “FinCEN” وتخضع لإشراف قسم الخدمات المصرفية في “وايومنغ”.

أثارت الحركة المفاجئة لخروج البيتكوين من منصة تداول منظمة بهذا الشكل تساؤلات حول الدوافع وراء عمليات السحب الواسعة النطاق هذه.

حاليا، هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار.

بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الحالية، هناك حدث إنقسام مكافأة تعدين البيتكوين والمتوقعة خلال حوالي 100 يوم.

من المتوقع أن يؤثر هذا الحدث، الذي يعتبر قصير المدى في الأسواق المالية، بشكل كبير على تقييم العملات الرقمية.

ومع تزايد الضغوط وتنقل الصناعة عبر هذه التطورات، يواجه المجتمع أحداث تحدي حتى للمشاركين المتمرسين في تفسيرها.

يأتي التدفق الهائل للبيتكوين من “Kraken” في لحظة حاسمة، مما يزيد من الترقب لقرار ETF البيتكوين واقتراب انقسام مكافأة تعدين البيتكوين إلى النصف.

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