شبكة “Polygon” تتفوق على سولانا من حيث حجم تداول NFT

شهدت منصة سولانا تراجع في مبيعات الرموز الغير قابلة للاستبدال NFT، مما جعلها تتخلف عن منافستها “Polygon”.

بحسب أحدث البيانات، انخفض حجم تداول NFT القائم على سولانا بنسبة 17.17%، وصولا إلى مبيعات بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

يأتي هذا الانخفاض بشكل واضح تزامنا مع الزيادة اللافتة في نشاط تداول NFT على منصة “Polygon”، التي شهدت ارتفاعا بنسبة 84.94% لتصل مبيعاتها إلى 9 مليون دولار.

يشهد سوق NFT تحولات كبيرة، مع استمرار الايثيريوم في الحفاظ على موقعها الريادي، حيث سجلت مبيعات بقيمة 13.4 مليون دولار، ممثلة زيادة بنسبة 29.65%.

في الوقت نفسه، ظلت البيتكوين، التي غالبا ما كانت أقل ارتباطا بمعاملات NFT، ثابتة في مبيعاتها التي بلغت 13,016,115 دولار على الرغم من انخفاضها بنسبة 18.52%.

تكشف بيانات حجم تداول NFT على مدى 30 يوم عن هيمنة البيتكوين مع مبيعات تقارب 872.7 مليون دولار، وسوق الايثيريوم النشط بأكثر من 709.7 مليون دولار.

تُظهر سولانا و”Polygon” أيضا نشاط كبير، مع إجمالي مبيعات يبلغ حوالي 334 مليون دولار و99.4 مليون دولار على التوالي.

على الرغم من التراجع الحالي لـ سولانا، من المهم الإشارة إلى إنجازاتها البارزة في الماضي القريب.

في ديسمبر 2023، فاجأت سولانا الجميع بتجاوز حجم مبيعات NFT الشهرية للايثيريوم، وفقا لـ “CryptoSlam”، حيث بيعت NFT بقيمة تقارب 366.5 مليون دولار من سولانا مقارنة بـ 353.2 مليون دولار للايثيريوم.

كان هذا التطور مفاجئا نظرا لهيمنة الايثيريوم المستمرة في هذا المجال.

وقد أسهمت عدة عوامل في هذه الزيادة الكبيرة في مبيعات سولانا، بما في ذلك الارتفاع الكبير في عدد المشترين والبائعين الفريدين.

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