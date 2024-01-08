عدد أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين تنخفض على المستوى العالمي

على الرغم من أن عام 2023 كان عام قياسي لعملة البيتكوين، إلا أن أعداد أجهزة الصراف الآلي الخاصة به شهدت انخفاض على مستوى العالم.

وفقا لبيانات “Coin ATM Radar”، تراجع العدد الكلي لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة من 37,827 في 1 يناير 2023 إلى 33,628 في 1 يناير 2024، ممثل انخفاض كبير خلال عام واحد.

هذا التراجع يعتبر غير مسبوق في تاريخ تركيب أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين، التي كانت تظهر اتجاه تصاعدي سنوي على مدار العقد الماضي.

بلغ العدد ذروته في أغسطس 2022 بـ 39,376 جهاز، مشيرا إلى الشعبية المتزايدة للعملات المشفرة وأجهزة الصراف الآلي كوسيلة للحصول على الأصول الرقمية.

ومع ذلك، شهد عام 2023 انخفاضا نتيجة لتحولات مختلفة في السوق.

تأثرت الولايات المتحدة، التي تستضيف 82% من أجهزة الصراف الآلي العالمية، بشكل كبير بهذا الانخفاض، حيث تراجع عددها بنسبة 15.4% خلال العام.

وقد أشارت البيانات إلى أن “BitAccess”، واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع هذه الأجهزة، قد شهدت انخفاضا في التركيبات بنسبة 26%.

مع ذلك، كان لعام 2023 بعض الحوادث الغريبة المتعلقة بأجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين.

منها حادثة “ماثيو كلينجر”، الذي حُكم عليه بالإشراف لمدة خمس سنوات بعد إطلاقه النار على جهاز صراف آلي للبيتكوين، وقضية شركة “Lux Vending” ضد مكتب عمدة مقاطعة “ماكلينان” في تكساس بسبب مصادرة 15,000 دولار من أحد أجهزتها.

على الجانب الإيجابي، أعلنت “Bitcoin Depot”، التي توسعت إلى 28 ولاية أمريكية وأدرجت في بورصة ناسداك، عن إيرادات قدرها 179.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة 3% على أساس سنوي.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت أستراليا وكندا وإسبانيا وبولندا نموا في أعداد أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين، مع استمرار شركتي “General Bytes” و”Genesis Coin” في التوسع على مدار العام.

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