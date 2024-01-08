سباق ETF البيتكوين: أشياء رئيسية يجب مراقبتها

يشتعل السباق على الصناديق المتداولة في البورصة (ETF)، ويدخل مرحلته النهائية.

ومع مزيج من الترقب والحذر، يراقب المهتمون بهذه الصناعة والمستثمرون على حد سواء التطورات عن كثب.

من المتوقع هذا الأسبوع صدور قرارات رئيسية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مما قد يمثل لحظة محورية في الرحلة نحو صناديق البيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعليه سنشهد الكثير من استراتيجيات التسويق وحروب الرسوم وهو ما أكده “Nate Geraci”، وهو صوت بارز في مجال صناديق الاستثمار المتداولة، مؤخرا على الجهود التسويقية المكثفة التي تبذلها شركات مثل “Bitwise” و”Hashdex” و”VanEck” تحسبا لموافقات ETF البيتكوين.

يثير “Geraci” نقطة مثيرة للاهتمام حول استراتيجيات التسويق المحتملة التي قد تتبناها شركات مثل “BlackRock” و”Fidelity” و”Invesco” و”ARK” و”Grayscale”، نظرا لقواعد الإعلان الأكثر تقييدا بموجب قانون 33 لهياكل BTC ETF الفورية.

يمهد هذا السيناريو الطريق لأساليب تسويقية مبتكرة ومبتكرة في هذا القطاع.

تشير المناقشة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مداخلات المحلل البارز في صناديق ETF “جيمس سيفارت”، أيضا إلى “حرب الرسوم” باعتبارها جانب أساسي في هذه المنافسة.

يظل توقيت “Grayscale”، موضع تكهنات واهتمام، مع آثار محتملة على السباق بأكمله.

من المتوقع أن تلعب هذه العوامل “الإبداع التسويقي وهياكل الرسوم” دور مهم في تشكيل مشهد صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين.

قرارات هيئة الأوراق المالية والبورصة تلوح في الأفق ومجتمع العملات المشفرة على الحافة، حيث يتوقع أن يكون الأثر كبير وواضح على الصناعة.

حيث يمكن أن يكون لهذه القرارات تأثيرات بعيدة المدى على السوق.

يعد تصويت هيئة الأوراق المالية والبورصات القادم على إيداعات 19b-4 من خلال البورصات والنظر في نماذج S-1 من جهات الإصدار مثل “BlackRock” و”Fidelity” أمرا محوريا.

وفقا لـ “فوكس بيزنس”، من المقرر أن تحصل “BlackRock” على الموافقة على صندوق بيتكوين المتداول في البورصة يوم الأربعاء.

أدت الانتكاسة القانونية الأخيرة التي واجهتها هيئة الأوراق المالية والبورصة في قضيتها ضد “Grayscale Investments” إلى زيادة التكهنات بأن اللجنة قد تتراجع عن الطلب المتزايد على صناديق ETF البيتكوين.

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