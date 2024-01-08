حذار من Fomo: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تعيد التحذير قبل قرار ETF البيتكوين

قبل أيام من إصدار قرارها بشأن صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETF)، أعادت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) التأكيد على تحذيرها من الوقوع في فخ “الخوف من تفويت الفرصة” (FOMO) فيما يتعلق بالعملات المشفرة وغيرها من الاستثمارات الشائعة.

في تغريدة نُشرت يوم الجمعة، أكدت الهيئة التنظيمية على أهمية عدم اتخاذ قرارات الاستثمار بناء فقط على متابعة الآخرين.

وقد أطلقت الهيئة تحذيرها الأول ضد FOMO في 23 يناير 2021، وذلك في منشور مدونة في وقت كانت فيه أسواق العملات المشفرة والأسهم تشهد ارتفاعات ملحوظة، مع تكرار التحذير في مارس 2022.

على الرغم من عدم ذكر فئة أصول محددة في التنبيه الأخير، إلا أن المنشور الأصلي للمدونة ذكر العملات المشفرة وعملات الميم.

ويُعتقد أن توقيت هذا التحذير يعكس مخاوف الهيئة بشأن الارتفاع الأخير في قيمة البيتكوين استباقا لموافقة محتملة على صندوق بيتكوين ETF.

أشارت الهيئة في منشور المدونة إلى تحديات فهم هذه الأنواع من الاستثمارات، محذرة من التأثير المحتمل لترويج المشاهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومؤكدة على ضرورة عدم اتخاذ قرارات استثمارية بناء على توصياتهم فقط.

تعتبر مشاعر FOMO عامل رئيسي في سوق العملات المشفرة، حيث تأخذه شركات العملات المشفرة بعين الاعتبار عند تحليل معنويات السوق.

وتستعد الهيئة لاتخاذ قرار بشأن عدة طلبات ETF البيتكوين قبل الموعد النهائي في 10 يناير، وسط تفاؤل السوق بموقف الهيئة التنظيمية هذه المرة.

يأتي هذا التوقيت في الوقت الذي تجاوزت فيه قيمة البيتكوين حاجز 45,000 دولار، محققة أعلى مستوياتها خلال العامين الماضيين، قبل أن تصحح وتتداول بحوالي 44,000 دولار في وقت النشر.

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