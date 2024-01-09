السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر البيتكوين: هل أصبح مستوى 50000 دولار في متناول اليد؟

بلغت العملة المشفرة الرائدة، البيتكوين (BTC)، مستوى سعري غير مسبوق منذ أبريل 2022، متجاوزة مستوى 47,000 دولار.

هذا الارتفاع يأتي في ظل ترقب السوق لأخبار محتملة تؤثر على الإطار التنظيمي للعملات المشفرة.

يتابع المستثمرون ومراقبو السوق بشغف القرار المنتظر من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن الموافقة على صندوق البيتكوين للتداول الفوري (ETF).

هناك تكهنات واسعة حول تأثير هذا القرار على سعر بيتكوين، حيث يتوقع بعض الخبراء، مثل “آرثر هايز”، احتمالية وصول سعر البيتكوين إلى 70,000 دولار في حال الموافقة.

ومع ذلك، يحذر هايز من تصحيح سعري قد يصل إلى 40% إذا تخطى سعر بيتكوين حاجز 60,000 إلى 70,000 دولار.

من جانب آخر، تشير منصة “CryptoQuant”، المتخصصة في تحليل السوق، إلى أن الموافقة على صندوق ETF البيتكوين قد تؤدي إلى حالة “بيع الأخبار”.

على الرغم من تباين التوقعات، يتفق المحللون على الطلب المتزايد على صناديق ETF البيتكوين، ما يشير إلى توقعات إيجابية.

في 24 ساعة الماضية، شهد سوق العملات المشفرة أداء متفاوت، حيث سجلت عملة البيتكوين ارتفاع بنسبة 6.5٪، وهو ما يبدو أنه قاد السوق.

أعقبتها الايثيريوم بزيادة قدرها 4.2٪، بينما حققت كل من عملة بينانس وXRP التابعة لشركة الريبل مكاسب أقل.

من ناحية أخرى، ارتفع سعر عملة سولانا بنسبة 4% بعد تراجعها بنسبة 8.8% خلال الأسبوع الماضي.

اقرأ أيضا:

حذار من Fomo: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تعيد التحذير قبل قرار ETF البيتكوين

سباق ETF البيتكوين: أشياء رئيسية يجب مراقبتها