ارتفاع حجم تداول عملة كاردانو بنسبة 100% مع تطلع السعر إلى التعافي

شهد حجم التداول لعملة كاردانو ADA ارتفاع استثنائي بنسبة تتجاوز 100٪ في 24 ساعة الماضية، كما تُظهر البيانات من “CoinGlass”.
هذا الارتفاع الكبير قاد الحجم الإجمالي للتداول إلى تخطي حاجز 900 مليون دولار.
من المهم الإشارة إلى أن “CoinGlass” تجمع البيانات من أسواق الفوركس والمشتقات لتوفير تحليل شامل.
يمثل هذا الحجم المتزايد من التداول حوالي 5.14% من القيمة السوقية الإجمالية لـ كارادنو، والتي تبلغ حاليا 17.5 مليار دولار.
هذا الرقم يضع كاردانو في المرتبة الثامنة بين أعلى العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية على موقع CoinMarketCap.
الزيادة الحادة في حجم التداول تأتي في وقت تشهد فيه ADA تغيرات ملحوظة في سعرها.
خلال 24 ساعة الماضية، تراجع سعر ADA بنسبة 10.88٪، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ بداية ديسمبر عند 0.4643 دولار.
بعد هذا الانخفاض، شهدت العملة انتعاش سريع، مستعيدة أكثر من نصف خسائرها بزيادة نسبتها 8٪.
حاليا، تتداول العملة الرقمية ADA بسعر يقارب 0.53 دولار، مع شمعة يومية تظهر فتيل طويل وواضح، مما يدل على انتعاش مرن في السعر وتجديد ثقة المستثمرين في هذه العملة الرقمية، ويُشير إلى إمكانية حدوث زخم صعودي.
مع الارتفاع اللافت في حجم التداول وتعافي سعر ADA، يراقب المتداولون والمستثمرون في السوق هذه التطورات بدقة، ما يؤكد أهمية دور ADA في تحركات سوق العملات المشفرة الحالية.
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