اختراق بوابة الدفع بالكريبتو “CoinsPaid” مرة أخرى: التفاصيل هنا

تعرضت “CoinsPaid”، وهي بوابة الدفع بالعملات الرقمية المشفرة، لثاني اختراق أمني كبير خلال الأشهر الستة الماضية.

تسهل “CoinsPaid” العمليات بين الشركات التقليدية والعملاء الذين يفضلون الدفع بالعملات المشفرة، وتتعامل بأكثر من مليون معاملة شهريا بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 7 مليون يورو.

الاختراق الأول لـ “CoinsPaid”، الذي وقع في 22 يوليو، أسفر عن خسارة 37.3 مليون دولار.

أدى هذا الحادث إلى توقف العمليات لأربعة أيام للتحقيق.

تم تحديد مجموعة “لازاروس” الكورية الشمالية كجهة مسؤولة عن هذا الهجوم، حيث استغلوا موظف في “CoinsPaid” من خلال عملية تحميل برمجيات خبيثة.

هذه البرمجيات سمحت بإجراء عمليات سحب من المحافظ الساخنة للشركة.

أما الهجوم الثاني، الذي تم الكشف عنه مؤخرا بواسطة شركة “Cyvers” للأمن السيبراني، فقد أدى إلى سرقة 7.5 مليون دولار من “CoinsPaid” وتحويلها إلى محفظة خارجية.

تم بعد ذلك تحويل الأموال إلى عدة منصات لتداول العملات المشفرة.

يُظهر نمط الهجوم تشابه مع الحادث السابق، مما يشير إلى أن “CoinsPaid” لم تتخلص تماما من وصول المخترقين إلى نظامها.

على الرغم من أن الخسائر ليست كبيرة مثل الهجوم السابق، إلا أن المبلغ المسروق يعكس تقريبا الحجم الشهري للمعاملات التي تتعامل بها المنصة.

حتى اللحظة، لم تُصدر “CoinsPaid” أي بيان رسمي حول الهجوم الأخير.

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