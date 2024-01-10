عمليات تصفية تفوق 200 مليون دولار على إثر تقلب أسعار البيتكوين نتيجة تغريدة مزيفة من هيئة SEC

في الساعات القليلة الماضية شهدنا سيناريو لم يتوقعه أحد.

لا موافقة ولا رفض على صندوق ETF البيتكوين؟

بل المزيد من التلاعب واستغلال للموقف.

حيث انتشر خبر ملفق يزعم بأن الولايات المتحدة وافقت رسميا على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في البيتكوين.

كل ذلك تسبب في تصفية عمليات تداول تجاوزت قيمتها 218 مليون دولار.

وفقا لبيانات من “Coinglass”، فقد تم تصفية أكثر من 56 مليون دولار من تداولات البيتكوين في غضون ساعة.

الأمر الذي أثر على أكثر من 72000 متداول، حيث سُجلت أكبر عملية تصفية فردية لتداول BTC/USD على منصة ByBit بقيمة 6 مليون دولار.

في أمسية يوم أمس الثلاثاء، زعمت الصفحة الرسمية لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بأن صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة قد حصلت على الضوء الأخضر لتبدأ العمل في جميع بورصات الأوراق المالية الوطنية.

بعدها، كشف “غاري جينسلر”، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، عن تعرض الحساب للاختراق وعدم صحة الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة.

عقب هذه الأنباء، شهد سعر البيتكوين ارتفاع مؤقت إلى 47,800 دولار، لينخفض بعدها إلى 45,400 دولار، حيث استوعب السوق حقيقة الوضع.

ذكر “تشارلز جاسبارينو”، مراسل “فوكس بيزنس” أن هيئة الأوراق المالية والبورصة قد تواجه تحقيق داخلي بشأن التلاعب في السوق نتيجة هذه التغريدة المزيفة، بناء على تصريحات من محامين.

افترض “إريك بالتشوناس”، محلل في بلومبرغ في البداية أن التغريدة كانت حقيقية ولكن تمت جدولتها عن طريق الخطأ ليوم مبكر.

وأكد “بالتشوناس” الآن أنه من المحتمل أن تبدأ صناديق الاستثمار المتداولة في العمل يوم غد الخميس.

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