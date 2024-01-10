هيئة SEC وتويتر يباشران تحقيقات حول تغريدة مزيفة تخص صندوق ETF البيتكوين المتداول في البورصة

تسببت تغريدة وهمية على تويتر في إحداث زلزال في عالم العملات المشفرة والأسواق المالية على نطاق واسع.

في هذا الإطار، أعلنت كل من هيئة الأوراق المالية والبورصات وتويتر عن إجرائهما تحقيقات شاملة للوقوف على حيثيات الموقف.

أوضحت الهيئة مساء يوم أمس الثلاثاء، بأن “حساب @SECGov x.com تعرض لاختراق وتمت ممارسة نشاطات غير مصرح بها لفترة وجيزة بعد الساعة 4 مساء بتوقيت الشرق الأمريكي.

وأضاف البيان:

تم قطع الوصول غير المصرح به بسرعة، وتعمل الهيئة مع الجهات المختصة وشركائنا الحكوميين للتحقيق في الأمر وتحديد الخطوات الملائمة اللازمة.

من جانبه، سارع “غاري جينسلر”، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى التوضيح:

هيئة الأوراق المالية والبورصة لم تصدر أي موافقة بشأن إدراج أو تداول أي منتجات فورية متداولة للبيتكوين في البورصة.

لقد كانت المجتمعات المالية ومجتمعات العملات المشفرة تترقب بشغف قرارا من هذا النوع، على الرغم من توقعاتهم بأن القرار سيصدر في وقت متأخر من نهار اليوم الأربعاء.

تسببت الأخبار الكاذبة في هبوط حاد في قيمة البيتكوين.

وعلى الرغم من حذف التغريدة المزيفة سريعا، استمر صداها في الأسواق لبقية اليوم.

هذا الحادث أثار تساؤلات حول ما إذا كان يتعين على هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي تنظر عادة إلى العملات المشفرة كسوق قابل للتلاعب، أن تحقق في نفسها أولا.

من ناحية أخرى، يشارك تويتر بدور فعال في هذه القضية، كما أشار “والتر بلومبرغ”، الشخصية المؤثرة في مجال العملات المشفرة على تويتر.

وعلى الرغم من كونه ناشطا بارزا على المنصة، لم يدلِ “إيلون ماسك”، مالك تويتر، بأي تعليق حول الجدل القائم، مفضلا التركيز على موضوعات أخرى كالهجرة ونزاهة الانتخابات وتقديم “عروض حصرية على X”.

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