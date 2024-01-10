عملة الايثيريوم تتخلف عن البيتكوين: هل انتهى عصر العملات الرقمية البديلة؟

تُعد نسبة الايثيريوم إلى البيتكوين مؤشر حاسم يستحق المتابعة للمستثمرين المهتمين بالعملات الرقمية البديلة.

هذا المؤشر يعكس قيمة الإيثريوم مقارنة بالبيتكوين، وتحركاته تشير إلى الاتجاهات العامة في سوق العملات المشفرة.

مؤخرا، أظهر منحنى ETH/BTC اتجاه هبوطي واضح، مما يدل على استمرار هيمنة البيتكوين في ساحة العملات الرقمية المشفرة.

الرسم البياني يبرهن على عدم قدرة الايثيريوم على تجاوز البيتكوين فيما يتعلق بالسعر، وهو مؤشر هام للمستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد.

حاليا، عند قياس أداء الايثيريوم مقابل البيتكوين، يظهر أداء أقل من المستوى الممتاز، مما يعزز مكانة البيتكوين كخيار استثماري أفضل في مجال العملات الرقمية المشفرة.

سجلت الايثيريوم أداء قوي مقابل الدولار، محققة زيادة تقريبا بنسبة 10٪ منذ ديسمبر.

هذه القوة تسلط الضوء على القدرة الفريدة للايثيريوم على الحفاظ على قيمتها بغض النظر عن تحركات سوق البيتكوين، ما يوفر قيمة متميزة للمستثمرين.

يطرح الوضع الحالي لمخطط ETH/BTC تساؤل حول ما إذا كان موسم العملات الرقمية البديلة، حيث تزدهر العملات البديلة مقابل كل من البيتكوين والدولار الأمريكي، قريبا أم لا.

البيانات الحالية تلمح إلى أن السوق قد لا يكون في مرحلة الاقتراب من هذا الموسم.

في الوقت نفسه، تواجه عملة سولانا تحديات مهمة في عام 2024.

بعد موجة صعود قوية، دخلت SOL في فترة تصحيح خلال الأسبوعين الماضيين، مع تراجع الأسعار عن قممها الأخيرة.

تقترب SOL الآن من مستوى مقاومة خط الاتجاه الرئيسي، والذي يمكن أن يكون لحظة فاصلة لهذه العملة المشفرة.

في حال نجاح SOL في اختراق هذا الخط، قد يؤشر ذلك إلى استمرار موجة صعودية وتعزيز لثقة المستثمرين في آفاقها على المدى الطويل.

يُعزز هذا الاحتمال السياق العام لتعافي سوق العملات المشفرة بعد فترة من التحديات.

في حال فشل SOL في تجاوز مستوى المقاومة، يبقى المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 يوم (EMA) كدعم محتمل، حيث قد يوفر نقطة دخول جديدة للمستثمرين الباحثين عن الاستفادة من تراجع السعر.

اقرأ أيضا:

تقرير: خدمة Binance Pay تتخطى حاجز 12 مليون مستخدم نشط

“بيتر شيف” يصف صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين بأنها “كازينوهات مضاربة”