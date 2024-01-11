بعد الموافقة بشكل رسمي على ETF البيتكوين: سعر البيتكوين مازال يسوده الغموض

خلال الساعات القليلة الماضية، شهدت قيمة البيتكوين تقلبات ملحوظة ويأتي ذلك بعد قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالموافقة على إدراج صناديق تداول البيتكوين ETF الفوري في البورصات.

في تطور حديث، نشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني بيان يفيد بالموافقة على مقترحات لإدراج صندوق ETF البيتكوين الفوري، قبل أن يتم حذف الرابط المؤدي للبيان لاحقا، مما أثار حالة من الارتباك في أوساط مجتمع العملات الرقمية.

تجدر الإشارة إلى أن حساب X التابع للهيئة تعرض للقرصنة بالأمس، حيث نشر المخترق تغريدة تزعم الموافقة المنتظرة على هذا الصندوق.

بعد فترة قصيرة، أعيد نشر الرابط على موقع الهيئة، مما يلمح إلى تأكيد الموافقة النهائية.

هذه الأحداث تسببت في اضطرابات كبيرة في سعر البيتكوين، حيث تراجع إلى ما دون 45 ألف دولار قبل أن يعاود الارتفاع إلى حوالي 46 ألف دولار في غضون دقائق وهو المستوى ذاته الذي مازال يكافح للبقاء فوقه.

نتيجة لهذه التقلبات، شهد سوق الكريبتو تصفية بما يقارب 30 مليون دولار من مراكز الرافعة المالية، وفقا لما أوردته بيانات “Coinglass”.

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