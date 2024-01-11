صندوق (BITO) يسجل أصول بقيمة قياسية في ظل التوقعات العالية تجاه ETF البيتكوين الفوري

في تطور لافت، شهد صندوق ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) نمو متسارع في قيمة أصوله، مقترب من حاجز 2 مليار دولار في 8 يناير، ليسجل بذلك أعلى قيمة في تاريخه.

وفي اليوم نفسه، تجاوز حجم التداول اليومي للصندوق 800 مليون دولار، ما يعكس اهتمام متزايد بسوق الكريبتو.

تم إطلاق BITO في أكتوبر 2021 كأول صندوق تداول لعقود البيتكوين الآجلة في الولايات المتحدة.

في ظل عدم توفر صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين، اكتسبت المنتجات المستثمرة في عقود البيتكوين الآجلة شعبية كبيرة.

وقد أظهر صندوق BITO أداء ملحوظ بوصوله سريع إلى مليار دولار من الأصول، مما يبرهن على الطلب الكبير على الأدوات الاستثمارية المرتبطة بالعملات الرقمية المشفرة.

في نوفمبر 2022، واجه الصندوق تحديات بعد انهيار منصة تداول العملات المشفرة FTX، مما أدى إلى تقلص قاعدة أصوله إلى حوالي 500 مليون دولار.

بعدها شهدت الأشهر الأخيرة انتعاش ملحوظ لـ BITO، مع تدفقات كبيرة وارتفاع في قيمة البيتكوين.

يأتي هذا الإنجاز قبل الموافقة الرسمية من هيئة SEC على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة، التي تم الإعلان عنها قبل ساعات مما يغذي التفاؤل ويجدد الاهتمام بأدوات الاستثمار المرتبطة بالبيتكوين.

في الشهر الماضي، قامت شركة ARK Invest التابعة لشركة Cathie Wood بتصفية حصصها في GBTC وكوين بيس بقيمة 45 مليون دولار وأكثر من 150 مليون دولار على التوالي.

جزء كبير من عائدات بيع GBTC، بقيمة 100 مليون دولار، تم استثماره في صندوق Bitcoin Futures ETF BITO.

إثر هذه الخطوة، أصبحت الشركة الاستثمارية ARK ثاني أكبر مستثمر في صندوق BITO.

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