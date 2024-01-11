الايثيريوم والعملات الرقمية البديلة تتصدر المشهد في أعقاب الموافقة على ETF البيتكوين

بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على صناديق الاستثمار المتداولة المباشرة في البيتكوين، شهدت العملة المشفرة الرائدة ارتفاع محدود، لتصل بشكل موجز إلى 47,000 دولار.

يراقب المتداولون عن كثب هذه المنتجات لفهم تأثيرها المالي.

على الرغم من المكاسب المحدودة للبيتكوين، إلا أن الايثيريوم والعملات الرقمية البديلة الأخرى برزت وسجلت أقصى درجات النجاح عقب الموافقة على صندوق ETF البيتكوين.

مستثمرو الايثيريوم يحتفلون بالموافقة على صندوق ETF البيتكوين:

بعد إعلان موافقة هيئة SEC على صندوق ETF البيتكوين، شهدت الايثيريوم قفزة كبيرة في القيمة، حيث تجاوز سعر الايثيريوم حاجز 2,600 دولار.

في وقت سابق توقع القليل فقط من المحللين أن الايثيريوم ستتفوق على البيتكوين في الربع الأول من عام 2024.

مع ارتفاع الايثيريوم، تأثرت العملات الرقمية المشفرة الأخرى ضمن نظام الايثيريوم البيئي بشكل إيجابي، حيث شهدت Polygon زيادة بنسبة 13٪، وChainlink زيادة بنسبة 11٪، وUniswap ارتفاع بنسبة 14٪.

هناك تكهنات بأن التحول نحو صندوق ETF البيتكوين قد يفسح المجال لظهور صندوق ETF الايثيريوم، مما يؤدي إلى تحول التركيز نحو الايثيريوم.

يشير “كونور رايدر”، رئيس قسم الأبحاث في “Ethena Labs”، إلى أن السعر المنخفض نسبيا لعملة الايثيريوم مقارنة بغيرها من العملات الرقمية المشفرة يدفع المتداولين لتبني استراتيجيات تحسبا لتطورات قطاع الايثيريوم.

تستعد هيئة SEC لاتخاذ قرارات بشأن صناديق ETF الايثيريوم اعتبارا من مايو، مع ترقب الشركات الكبرى مثل BlackRock، Invesco، Ark، VanEck، وGrayscale للموافقة على تحويل Ethereum Trust (ETHE) إلى صندوق استثمار متداول.

العملات الرقمية البديلة تنضم إلى الموجة الصاعدة:

بالإضافة إلى الايثيريوم، شهدت عملات بديلة أخرى مثل كاردانو (ADA) ارتفاعا بنسبة 16٪، وتتداول حاليا عند 0.58 دولار مع قيمة سوقية تبلغ 20.5 مليار دولار.

وفقا للتحليل الفني، قد يرتفع سعر ADA إلى 1 دولار هذا العام.

كما شهدت عملات Avalanche (AVAX) وPolkadot (DOT) زيادات بنسبة 11.47٪ و14.6٪ على التوالي.

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