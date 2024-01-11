إعلان شركة CoinEx عن تحديث كبير لمحفظة ViaWallet وتحولها إلى CoinEx Wallet

في تطور مهم، أعلنت CoinEx، إحدى منصات تداول العملات الرقمية الرائدة عالميا، عن إطلاق تحديث شامل لمحفظتها ViaWallet، التي أصبحت الآن CoinEx Wallet.

هذه المحفظة الرقمية المبتكرة تمثل الجيل القادم من محافظ العملات المشفرة، مقدمة بوابة فعالة ومبسطة نحو عالم التمويل اللامركزي (DeFi) وتطبيقات الويب 3.

مع تزايد التداخل بين التمويل والتكنولوجيا، تبرز CoinEx Wallet كمنصة متكاملة لإدارة الأصول الرقمية عبر مختلف شبكات البلوكشين والبروتوكولات.

يعكس تطوير هويتها التجارية التزام CoinEx ببناء الثقة وتسهيل وصول جمهور أوسع إلى خدمات ومنتجات DeFi.

تهدف محفظة CoinEx إلى تقليل العقبات التي تواجه المستخدمين الجدد والحاليين في دخول عالم العملات المشفرة بأمان واستكشافه.

وتدعم المحفظة 52 سلسلة بلوكشين رئيسية، بما في ذلك البيتكوين، الايثيريوم، BNB Chain، Polygon، وسولانا، مما يسمح بتخزين وتحويل واستقبال وتبادل والتفاعل مع مجموعة واسعة من الرموز الرقمية، وذلك من أبرز العملات الرقمية المشفرة إلى أهم العملات الرقمية البديلة.

يقول “هايبو يانغ”، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ CoinEx:

CoinEx Wallet تبسط التفاعلات مع البلوكشين وتوسع الإمكانيات.

وأضاف:

تقدم المحفظة قاعدة مركزية بسيطة وآمنة لكل أنشطة الويب 3، سواء للمستخدمين الجدد أو المخضرمين في مجال العملات المشفرة. تجمع المحفظة بين واجهات مبسطة وإمكانيات فعالة، مفتحة الباب أمام تجارب استخدام استثنائية.

لا يقتصر الأمر على التعامل الآمن مع العملات المشفرة فقط، بل تتيح المحفظة أيضا الوصول إلى تطبيقات الويب 3 التي تشمل DeFi، NFTs، العوالم الافتراضية، وغيرها.

وتشمل الميزات الفريدة للمحفظة دعما متعدد الشبكات لأكثر من مليون عملة، وظيفة المبادلة الرمزية متعددة الشبكات، إدارة NFTs، مكافآت PoS، وتسريع معاملات البيتكوين.

تلتزم CoinEx بتحسين أداء المنتج وتوسيع وظائفه لمواكبة تطور مشهد الويب 3.

تمثل الترقية من ViaWallet إلى CoinEx Wallet التزام CoinEx بالابتكار الذي يعزز تجارب وقدرات المستخدمين.

للاحتفال بهذه الترقية الرئيسية، ستطلق CoinEx Wallet حملات ترويجية جديدة ومثيرة للمستخدمين الحاليين والجدد، مع تفاصيل ستُعلن عبر القنوات الرسمية قريبا.

اكتشف المستقبل في إدارة العملات المشفرة مع محفظة CoinEx Wallet والتي أتاحت إمكانية التحميل الآن.

نبذة عن CoinEx:

منذ تأسيسها في عام 2017، عملت CoinEx على تسهيل التداول في العملات المشفرة، مقدمة مجموعة واسعة من الخدمات لأكثر من 5 مليون مستخدم حول العالم.

مع التزامها بمبدأ “المستخدم أولا”، تركز CoinEx على توفير بيئة تداول عادلة، محترمة وآمنة، وتمكن المستخدمين من الوصول السهل إلى عالم العملات المشفرة.

حول محفظة CoinEx:

تمتاز محفظة CoinEx Wallet، بميزاتها الفريدة مثل دعم متعدد الشبكات، نقل NFT، المكافآت المتراكمة، ومعاملات البيتكوين المتسارعة، تبسط التفاعلات مع البلوكشين وتوسع إمكانيات المستخدمين.

تلتزم CoinEx Wallet بتوفير بوابة مبسطة نحو التمويل اللامركزي وتطبيقات الويب 3 للمستخدمين العالميين في نظام CoinEx البيئي.

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