حجم صناديق ETF البيتكوين تتجاوز 4 مليار دولار مع 700000 صفقة في اليوم الأول

في اليوم الأول من التداول، شهدت أسواق العملات المشفرة حدث بارز بإطلاق 11 صندوق استثمار متداول (ETF) جديد لعملة البيتكوين، حيث سجلت هذه الصناديق ما يزيد عن 700,000 معاملة فردية.

وفقا لتحليل “إريك بالتشوناس”، خبير صناعة العملات المشفرة، فقد تجاوز الحجم الإجمالي لهذه الصناديق 4.3 مليار دولار، مما يشير إلى طلب كبير ومتزايد على هذه المنتجات.

بالتركيز على صناديق معينة، يبرز صندوقا ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) وGrayscale Bitcoin Trust (GBTC) كأبرز المتداولين بين جميع صناديق الاستثمار المتداولة، حيث استحوذا على مراكز متقدمة من حيث حجم التداول.

تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول (GBTC) وحده بلغ أكثر من 2 مليار دولار في اليوم الأول، ما يعكس بداية قوية للصندوق في السوق.

في تحليل إضافي قدمه “جيمس سيفارت”، خبير صناديق الاستثمار المتداولة، وُجد أن الحجم الإجمالي للصناديق 11 الجديدة بلغ 4.6 مليار دولار، مع تصدر شركتي “BlackRock” و”Fidelity” للمراكز التالية بعد “Grayscale” من حيث حجم التداول.

يُعزى جزء كبير من هذا الحجم إلى تحول المستثمرين من GBTC إلى الصناديق الجديدة، بحثا عن رسوم أقل وبنية استثمارية أفضل.

من جانب آخر، يشير “فيجاي بوياباتي”، مؤلف في مجال العملات المشفرة، إلى أن هناك تحول واضح في السوق مع تزايد الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة الجديدة، مما يدل على تحول كبير في تفضيلات المستثمرين نحو بدائل أقل تكلفة للحصول على تعرض للبيتكوين.

فيما يتعلق بتأثير هذه الأحداث على سوق العملات المشفرة بشكل عام، لم يُلاحظ أي تغير كبير في الأسعار الفورية للبيتكوين، حيث بقيت مستقرة حول 49,000 دولار في يوم الإطلاق، ثم تراجعت إلى حوالي 46,000 دولار.

ومع ذلك، يحذر المحللون من إمكانية حدوث تصحيح في السوق مع تلاشي الحماس الأولي لصناديق الاستثمار المتداولة.

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