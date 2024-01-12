محلل CNBC يقيّم إطلاق صندوق ETF البيتكوين ويصفه بأنه حدث “أقل من المتوقع”

أثار إطلاق صندوق ETF البيتكوين، الذي كان موضع ترقب كبير، ردود فعل متفاوتة في السوق، وهو ما تطرق إليه وأشار إليه “ران نيونر” من CNBC.

على الرغم من الإثارة المحيطة بالحجم التجاري الذي بلغ 4.5 مليار دولار، فإن التحليل الدقيق يكشف عن واقع مختلف.

يُعزى الإعلان عن النجاح المحدود إلى تحليل تفصيلي لطبيعة هذه التداولات، مع التركيز على حقيقة أن نصف حجم التداول البالغ 4.6 مليار دولار كان مرتبط بشكل أساسي بصندوق Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)، وكان يتميز في الغالب بعمليات البيع والسحب بسبب رسومه العالية والطبيعة المحفوظة لعملات البيتكوين.

يشير “نيونر” إلى أن الحدث كان مركز أكثر على تعديل المراكز الحالية في السوق بدلا من جذب رؤوس أموال جديدة.

المستثمرون الكبار الذين يمتلكون رؤوس أموال ضخمة يميلون إلى التصرف بحذر وتمهل، مفضلين الانتظار لرؤية كيف تستقر السوق قبل استثمار أموال ضخمة.

من هذا المنطلق، قد لا يُعد اليوم الأول للتداول دليلا على فشل المنتج بل مرحلة من التوافق والتكيف.

كما يُشير الاستقرار النسبي في سعر البيتكوين، الذي ظل ضمن نطاق 45,000 إلى 48,000 دولار بعد الموافقة، إلى أن السوق في حالة ترقب وليس رد فعل متسرع.

ما يمكن قوله حاليا أن الحكم على إطلاق ETF البيتكوين بأنه غير ناجح أمر متسرع.

على الرغم من أن التدفقات الأولية قد لا تكون قد وصلت إلى مستوى التوقعات، إلا أن الأساس للاستثمارات الواسعة النطاق يبدأ في التشكل.

إن الاستراتيجية الحكيمة التي يتبعها المستثمرون ذوو الخبرة والانتظار خلال فترة التقلبات الأولية هي منهج كلاسيكي يُتوقع أن يؤتي ثماره على المدى الطويل.

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