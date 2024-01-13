تراجع سعر البيتكوين وتأثيره على السوق: هل تراجع حماس صناديق ETF البيتكوين؟

في الفترة الأخيرة، شهد سوق الكريبتو تحول ملحوظ خاصة بعد الانخفاض الحاد في قيمة البيتكوين (BTC)، الذي بلغ أدنى مستوياته في عام 2024، وصولا إلى 41,500 دولار.

هذا التراجع يثير تساؤلات حول مستقبل صناديق الاستثمار المتداولة في عالم العملات الرقمية.

التقلبات الحادة عقب الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة:

لقد كانت 24 ساعة الماضية شديدة التقلب بالنسبة لسوق العملات الرقمية، وذلك عقب الموافقة على أول صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين في الولايات المتحدة.

وقد أسفر ذلك عن انخفاض كبير في سعر البيتكوين إلى ما دون 41,600 دولار.

كما تأثرت العملات الرقمية البديلة بشكل مماثل، حيث شهدت عملات مثل SOL، ADA، و AVAX انخفاض بأكثر من 5-6% خلال نفس الفترة الزمنية.

عودة التقلب:

كان الأسبوع الأخير حافلا بالأحداث على سوق العملات المشفرة، حيث كان يُتوقع أن توافق هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية على أول صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين.

ورغم وقوع ذلك فعلا، إلا أنه لم يخلُ من عوائق، بما فيها التلاعب بالأخبار وتصريحات مثيرة للجدل من رئيس الوكالة، “غاري جينسلر”.

تلك الأحداث أدت إلى زيادة التقلبات في السوق، مع تحركات سعرية كبيرة للبيتكوين.

وبعد إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في السوق الأمريكية، شهدنا ارتفاع مؤقت في قيمة البيتكوين، حيث بلغ السعر أعلى مستوياته في 21 شهر عند أكثر من 49,000 دولار، قبل أن يشهد السعر تراجع حاد بمقدار ثلاثة آلاف دولار في غضون دقائق.

يوم أمس الجمعة، شهد السوق استقرار نسبي خلال ساعات التداول الآسيوية والأوروبية.

ومع ذلك، مع اقتراب نهاية ساعات التداول في الولايات المتحدة، تراجعت قيمة البيتكوين مجددا إلى ما دون 41,600 دولار، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ بداية عام 2024.

حتى الآن، شهد السعر بعض التعافي، حيث تمكن سعر البيتكوين من العودة فوق مستوى 43,000 دولار، ولكن قيمته السوقية تراجعت إلى 846 مليار دولار، بالإضافة إلى انخفاض نسبة هيمنته على السوق إلى 50% على CoinMarketCap.

ومثلما أشرنا وعلى الرغم من تراجع معظم العملات الرقمية البديلة، إلا أن بعضها عانى بدرجة أقل.

على سبيل المثال، انخفضت قيمة الإيثريوم بنسبة 2.6% فقط، لتصل إلى 2,550 دولار.

أما عملات مثل BNB، Ripple، Dogecoin، وToncoin فقد شهدت انخفاض بنسبة تقل عن 5%.

في المقابل، تراجعت قيمة أصول مثل SOL، ADA، AVAX، MATIC، BCH، DOT، وATOM بأكثر من 5%، وصولا إلى 11% في حالة BCH.

في الختام:

شهد إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة تراجع حاد بقيمة 80 مليار دولار في يوم واحد، لتنخفض القيمة السوقية الإجمالية إلى مادون 1.8 تريليون دولار على CoinMarketCap.

هذه الأحداث تسلط الضوء على الطبيعة المتقلبة لسوق العملات المشفرة وتأثير القرارات التنظيمية والتحركات الكبرى على القيمة والسعر.

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