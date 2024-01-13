تراجع في سعر البيتكوين يؤدي إلى تصفيات ضخمة في السوق

شهدت العملة الرقمية الرائدة البيتكوين انخفاض ملحوظ في قيمتها، حيث تراجع سعرها بنسبة 10٪ ليصل إلى أقل من 42,000 دولار يوم الجمعة.

هذا الانخفاض الكبير تسبب في تصفيات هائلة في سوق العملات المشفرة، تقدر بحوالي 338 مليون دولار.

محو مكاسب الشهر الماضي وتأثير صناديق الاستثمار المتداولة مستمر:

هذا التراجع أدى إلى إلغاء معظم المكاسب التي حققتها العملة خلال الشهر الماضي، والتي جاءت على إثر الموافقة على عدة صناديق استثمار متداولة للبيتكوين في السوق الأمريكية.

بحسب بيانات “Coinglass”، شهدت 24 ساعة الماضية تصفية أكثر من 101,000 متداول في العملات المشفرة.

وكانت أكبر عملية تصفية فردية على منصة Bybit لزوج BTC/USD بقيمة 4.5 مليون دولار، مع تركيز معظم التصفيات (271 مليون دولار) على المراكز الطويلة.

صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة استوعبت تدفقات بقيمة 700 مليون دولار بعد اليوم الأول من التداول.

في المقابل، عانت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين التابعة لـ “Grayscale” من تدفقات خارجية بقيمة 95 مليون دولار.

يتوقع “إريك بالتشوناس”، محلل في بلومبرغ للصناديق المتداولة، أن تشهد صناديق “Grayscale” تدفقات خارجية أكبر بكثير بعد عملية البيع الأخيرة.

تُظهر هذه الأحداث التقلب الشديد الذي يمكن أن يشهده سوق العملات المشفرة.

مع تأثير ملحوظ من قبول صناديق الاستثمار المتداولة ومواقف المستثمرين، يبقى السوق في حالة من عدم اليقين.

يُعد هذا التطور مثالا على الطبيعة المتغيرة لسوق العملات الرقمية، والتي تتطلب من المستثمرين والمتداولين مراقبة دقيقة واستجابة سريعة للتغيرات السوقية.

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