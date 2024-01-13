الحكومة الفنزويلية تقرر إنهاء مشروع العملة المشفرة “بترو” وسط فضائح وتحديات تنظيمية

في خطوة مفاجئة، قررت الحكومة الفنزويلية وضع حد لمشروع عملتها المشفرة، البترو (PTR).

المشروع الذي أطلقه الرئيس “نيكولاس مادورو” قبل ست سنوات كحل لمواجهة العقوبات الأمريكية، يواجه الآن الإلغاء رسميا والمقرر يوم الاثنين 15 يناير.

في خضم هذه التطورات، تشجع الحكومة المواطنين على تحويل أموالهم من بترو إلى البوليفار، العملة الوطنية.

سيشهد هذا تعطيل جميع المحافظ الرقمية على منصة Patria، المنصة الوحيدة لتداول عملة Petro، وتحويل الأموال إلى البوليفار.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب الفشل الملحوظ للمشروع في اكتساب زخم كاف وتورطه في فضائح فساد كبيرة.

الفضيحة، التي كشفت العام الماضي، تضمنت تلاعبات في إدارة أموال العمليات النفطية التي تضمنت أصول مشفرة، مما أدى إلى استقالة وزير البترول “طارق العيسمي” واعتقال عدد من المسؤولين الرفيعين في الجهة المنظمة للعملات المشفرة “Sunacrip”.

بالإضافة إلى إنهاء عملة بترو، تشهد فنزويلا تشديد في القوانين المنظمة لعمليات تعدين البيتكوين (BTC)، مما يعكس تأثير ملموس في البلاد حيث كانت البيتكوين تُستخدم كوسيلة للتحوط ضد التضخم العالي وانخفاض قيمة البوليفار.

تم إطلاق البترو في فبراير 2018 بسعر 60 دولار للوحدة، وكان يُنظر إليها كحل مالي مبتكر مدعوم بالاحتياطيات النفطية الهائلة لفنزويلا.

كان هدف مادورو من وراء ذلك هو تخفيف الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الأمريكية واستكشاف نهج جديد في التمويل الدولي.

ومع ذلك، عانى المشروع من عقبات جمة، بما في ذلك صعوبات الفهم والاستخدام من قبل المواطنين، مما أدى إلى وصفه من قبل بعض الجهات بأنه “عملية احتيال”.

على الرغم من الجهود المبذولة في عام 2020 لزيادة فائدة البترو، بما في ذلك تفويض شركات الطيران لدفع تكاليف الوقود بها واستخدامها في خدمات حكومية مثل إصدار جوازات السفر، لم تكن هذه الإجراءات كافية لتعزيز قبولها.

كما ظل استخدام بترو محدودا في الغالب على معاملات محددة مثل دفع الضرائب وغرامات المرور، مع قيود على إمكانيات تسويتها.

أخيرا، يشير قرار الحكومة بطلب من البنوك تقديم أرصدة في كل من البوليفار والبترو إلى فشل هذا المشروع.

على منصة باتريا، التي استخدمت بشكل رئيسي للإعانات الحكومية، كان تحويل بترو إلى بوليفار ممكن فقط من خلال نظام المزاد، ما يعكس التحديات المستمرة والعقبات التي واجهها هذا المشروع منذ إطلاقه وإلى غاية انتهائه.

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