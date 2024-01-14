آفاق ETF البيتكوين والتحولات القادمة في عالم البلوكشين والعملات المشفرة

مع تنامي الاهتمام بسوق العملات المشفرة، يلقي “فانيس سبنسر”، المستثمر المخضرم في مجال العملات المشفرة ومؤسس شركة “Framework Ventures”، الضوء على بعض التوقعات المحورية لقطاع البلوكشين خلال العامين المقبلين.

يؤكد “سبنسر” على أهمية الاستعداد لتقلبات السوق، مشيرا إلى أن مرحلة “السفينة الدوارة” ويرى أنها لا مفر منها.

وفقا لتحليله، يُعتبر الانقسام الرابع لمكافأة تعدين البيتكوين (BTC)، والموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، وزيادة الاعتماد المؤسساتي للعملات الرقمية خطوات جوهرية تؤشر لتطور السوق في عام 2024.

يشدد “سبنسر”، الذي يتابعه أكثر من 85,000 شخص على منصة X، على ضرورة اعتبار هذه المرحلة بمثابة ماراثون طويل الأمد وليس مجرد سباق قصير.

من جانب آخر، يُظهر “سبنسر” تفاؤله تجاه دور ألعاب الويب 3 في جذب أكثر من 100 مليون مستخدم نشط جديد إلى عالم العملات المشفرة.

يقدر أيضا فرصة تبني الولايات المتحدة لسياسات مؤيدة للكريبتو بنسبة 70٪ بحلول عام 2025.

على صعيد الاقتصاد الكلي، يتوقع “سبنسر” أن يشهد السوق دورة كاملة لخفض أسعار الفائدة، مع استقرار الأسعار في نطاق 2-3%.

على الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، يحذر “سبنسر” من أن الوضع في سوق العملات الرقمية لن يكون مثاليا، مؤكدا على ضرورة استعداد المشاركين في السوق لمواجهة تقلبات خلال 24 شهر القادم.

يُذكر أن “سبنسر” كان قد تنبأ بدقة بموافقة صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في وقت سابق.

في يوليو، أشار إلى احتمالية الحصول على الموافقة بحلول نهاية عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، يتوقع ارتفاع أسعار العملات المشفرة ونمو إيرادات بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) بشكل كبير، متوقعا أن يتجاوز ما لا يقل عن اثنين من بروتوكولات DeFi الرئيسية إيرادات بقيمة مليار دولار في الأشهر 24 القادمة.

ختاما، يلمح “سبنسر” إلى ظهور مجموعة من الشركات الرائدة في مجال DeFi، التي من شأنها تحقيق تدفق نقدي مستدام.

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