ارتفاع تطبيقات الويب 3 بنسبة 124% في عام 2023: التفاصيل هنا

في عام 2023، شهدت الصناعة الناشئة لتطبيقات الويب 3 نمو ملحوظ بنسبة 124% في العناوين النشطة والفريدة (UAW)، كما جاء في التقرير السنوي لـ “DappRadar”.

يقدم تقرير “DappRadar” تحليل شامل للمشهد الديناميكي للصناعة، مع التركيز على التطورات الرئيسية في مجالات الألعاب المعتمدة على تقنية البلوكشين وتمويل NFT، وDeFi.

ألعاب البلوكشين في مقدمة المشهد:

تتصدر الألعاب المبنية على تكنولوجيا البلوكشين المشهد بنسبة 34% من إجمالي نشاط التطبيقات اللامركزية، حيث وصل متوسط UAW إلى 1.1 مليون بنهاية العام.

شهدت أيضا أسواق NFT وقطاعات DeFi نمو كبير، بزيادة قدرها 166% في المحافظ الجديدة لـ NFT و77% في إجمالي القيمة المقفلة (TVL) لـ DeFi، لتصل إلى 103 مليار دولار.

تحليل أداء شبكات البلوكشين:

يُبرز التقرير أيضا الأداء البارز والتحديات لمختلف شبكات البلوكشين.

شهدت شبكات مثل Near، Klaytn، وArbitrum نمو كبير في إنشاء المحافظ الجديدة بزيادات تجاوزت 600%.

شبكة Harmony تغلبت على الثغرات الأمنية، بينما واجهت سولانا تحديات بسبب ارتباطها بـ FTX.

ومن ناحية أخرى، عانت شركة Hive، المضيفة للعبة Splinterlands، من صعوبات وخسائر مالية.

التحول نحو NFT:

شهد عام 2023 زيادة في الاهتمام بـ NFT، مع تبني الشركات التقليدية، علامات الأزياء، والكيانات السياسية لهذه التكنولوجيا، مما أدى إلى زيادة بنسبة 445% في عدد NFT المباع.

منصات مثل Blur وOpenSea استمرت في الهيمنة على السوق، مع مساهمات من Pudgy Penguins لتقريب الفجوة بين الويب 3 والويب 2.

النمو القوي في قطاع DeFi:

اختتم عام 2023 بنهاية قوية لقطاع التمويل اللامركزي، حيث أظهر تقرير DappRadar زيادة بنسبة 77% في القيمة الإجمالية المقفلة (TVL)، وصولا إلى 103 مليار دولار.

استمرت الايثيريوم في الحفاظ على مكانتها الريادية بسيطرتها على 57% من سوق منصات العقود الذكية، بينما اكتسبت شبكات الطبقة الثانية شعبية نظرا لكفاءتها وانخفاض تكاليف المعاملات.

اتجاهات تحدد مستقبل DeFi:

يتناول التقرير اتجاهات مؤثرة في مستقبل DeFi، مثل ترقية الايثيريوم Cancun (Dencun) Fork المقرر إجراؤها في أوائل 2024.

كما سلط التقرير الضوء على التحديات الأمنية في الصناعة، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 96% في الخسائر المالية نتيجة الاختراقات والاستغلال، ولكن مع زيادة في وتيرة الحوادث بنسبة 17.3%.

الاستغلالات مثل عمليات سحب البساط والممارسات الخادعة ظلت الأكثر شيوع، مع تسجيل 46% من الحوادث على شبكة بينانس BNB و36% على الايثيريوم.

المرونة والابتكار في صناعة التطبيقات اللامركزية:

يختتم التقرير بالإشارة إلى أن الصناعة تظهر مرونة في مواجهة التحديات، مع بروز اتجاهات جديدة مثل SocialFi وzk-rollups، التي يُتوقع أن تشكل جوانب مهمة من الصناعة في عام 2024.

هذه التطورات تعكس ديناميكية الصناعة وقدرتها على التكيف والابتكار المستمر.

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