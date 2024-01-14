موت وتوقف أكثر من 30% من ألعاب البلوكشين التي تم إطلاقها في عام 2023

خلال عام 2023، واجهت أكثر من 30% من ألعاب البلوكشين تحديات أدت إلى توقفها أو إلغائها، بحسب ما أفادت به البيانات من “Big Blockchain Game List”.

بحلول يناير 2024، كانت القائمة تضم 911 لعبة، مع 334 لعبة فعالة و577 لا تزال قيد التطوير.

من إجمالي 1,318 لعبة بلوكشين مسجلة منذ بدء المبادرة في عام 2021، 31% – أو 407 لعبة – صُنفت على أنها متوقفة أو مهجورة.

يعكس هذا النسبة العالية من التوقفات الناتجة عن تحديات التمويل وظروف السوق، خاصة خلال فترة شتاء العملات المشفرة.

في النصف الثاني من عام 2023، 17% من الألعاب المتوقفة كانت متعددة الشبكات، مما يعكس اتجاه الألعاب التي تتكامل مع عدة شبكات بلوكشين.

شبكة BNB وPolygon كانتا الأكثر تأثرا، مع تسجيل 11% و10% من الألعاب المتوقفة على التوالي.

الايثيريوم، Sui، وسولانا أيضا ساهمت بنسبة 6%.

عند مقارنة البيانات بتحديث النصف الأول من 2023، تجاوزت Polygon الايثيريوم في نسبة الألعاب المتوقفة، بينما حافظت شبكة BNB على مكانتها كشبكة بلوكشين مع أعلى نسبة من الألعاب المتوقفة.

تجدر الإشارة إلى الحالة البارزة للعبة “Goals”، التي جمعت تمويلا كبيرا لكنها توقفت عن العمل مع تقنية البلوكشين.

في الربع الأخير من عام 2023، أُضيفت 65 لعبة بلوكشين جديدة إلى القائمة، مع 11% تتبنى نهج تعدد الشبكات.

أظهرت Arbitrum، Optimism، Immutable، والايثيريوم نمو ملحوظ في نشر الألعاب على شبكاتهم، مما يعكس توجه نحو التنوع والتكامل بين مختلف شبكات البلوكشين.

وفقا لاستطلاع أجرته “Blockchain Game Alliance”، يرى 19.8% من المشاركين من شركات ألعاب البلوكشين أن دخول استوديوهات الألعاب التقليدية في مجال ألعاب الويب 3 سيكون له تأثير إيجابي كبير في عام 2024.

وصف “يات سيو”، الرئيس التنفيذي لشركة “Animoca Brands”، الفترة الحالية بأنها عام تنظيف لصناعة ألعاب البلوكشين.

على الرغم من التحديات التي واجهتها الصناعة في عام 2023، أعرب “سيو” عن تفاؤله بشأن المستقبل في مقابلة مع “GamesBeat”، متوقع عام قوي ومبشر لألعاب البلوكشين في عام 2024.

هذا التفاؤل يعكس إمكانات النمو والتطور المستمر في قطاع ألعاب البلوكشين، على الرغم من العقبات الحالية.

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