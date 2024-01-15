شركة “Vanguard” تعلن وقف دعم صناديق الاستثمار المتداولة لعقود البيتكوين الآجلة

في تحول استراتيجي ملحوظ، أفاد متحدث رسمي باسم “Vanguard” لمنصة “Axios” بأن الشركة ستوقف دعم شراء جميع المنتجات المرتبطة بالعملات الرقمية المشفرة.

يأتي هذا القرار في إطار سعي الشركة لتقديم مجموعة متميزة من المنتجات والخدمات التي تنسجم مع سياساتها وأهدافها الاستثمارية.

أعلنت “Vanguard” مؤخرا أنها لن تدعم تداول صناديق ETF البيتكوين الفورية، والتي حصلت مؤخرا على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الشركة أنها لا تخطط لإطلاق منتج مشابه في المستقبل.

ستطبق “Vanguard” القرار بشكل فوري بعدم قبول شراء صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية ومنتجات العملات المشفرة الأخرى، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة لعقود البيتكوين الآجلة، وذلك حسب ما صرح به المتحدث باسم “Vanguard”.

في الوقت الذي تسعى فيه “Vanguard” إلى تحديد مسارها الخاص بعيدا عن البيتكوين وسوق العملات المشفرة، فإن منافسيها مثل “BlackRock” و”Fidelity” قد أطلقوا بالفعل صناديق ETF المتخصصة في البيتكوين، وهما iShares Bitcoin ETF (IBIT) وWise Origin Bitcoin Trust (FBTC) على التوالي، والتي أظهرت أداء قوي في يومها الأول من التداول.

يرى بعض المحللين أن “Vanguard” قد تتبنى نهج مختلف تجاه العملات المشفرة في المستقبل.

يعتقد “إريك بالتشوناس”، الخبير الرئيسي في صناديق ETF في بلومبيرغ، أن الحاجة المتزايدة لتنويع الاستثمارات قد تدفع شركة “Vanguard”، المتمركزة في “Valley Forge” بولاية بنسلفانيا، إلى إعادة تقييم موقفها تجاه السوق المتنامي للعملات المشفرة.

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