تحليل يكشف تطابق نمطي بين البيتكوين والإيثيريوم في الأسواق الصاعدة

تُظهر دراسة حديثة أُجريت من قبل “Coinbase Research” و “Glassnode” أن البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH) تسيران حاليا على خطى السنوات السابقة، حيث شهدتا زيادات كبيرة في الأسعار بلغت 500% و1000% على التوالي.

يتم تسليط الضوء في هذه الدراسة على التشابهات بين الدورة الحالية لسوق العملات المشفرة والفترة ما بين 2018 و2022، التي عُرفت بموجات ارتفاع أسعار كبيرة في كلا العملتين المشفرتين.

التقرير يستعرض بعض المقاييس الدورية، مثل صافي الربح/الخسارة غير المحققة والعرض في الأرباح، التي تعكس الأنماط السابقة.

وفقا لهذه المقاييس، يبدو أن السوق الحالي لا يُظهر نفس الديناميكيات التي كانت موجودة خلال ذروة السوق في عام 2023 وهو ما يشير إلى احتمالية مواصلة السوق لموجات الارتفاع.

على الرغم من التكهنات حول التأثير الإيجابي المحتمل لخفض سعر البيتكوين إلى النصف على السوق، تبقى أبحاث Coinbase متحفظة.

وتشير الدراسة إلى أنه مع وجود ثلاثة أحداث لإنقسامات مكافأة تعدين البيتكوين فقط في التاريخ، لا يمكن الجزم بوجود نمط ثابت، خاصة في ظل تأثر هذه الأحداث بعوامل مثل مقاييس السيولة العالمية.

التقرير يلفت النظر إلى الانقسام المتوقع للبيتكوين في أبريل 2024، والذي سيخفض مكافأة الكتلة من 6.25 إلى 3.125 البيتكوين، وفقا لمعدلات التعدين الحالية.

أما بالنسبة لسوق الإيثيريوم، فقد شهدت العملة ارتفاع بأكثر من 90% خلال عام 2023، مدفوعة بعوامل متعددة بما في ذلك نجاح ترقية “شابيلا” وزيادة التوقعات بالموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للعملات المشفرة.

هذه التطورات شجعت المستثمرين وأسهمت في تعزيز قيمة الايثيريوم.

تركز الأنظار حاليا على الترقية القادمة للإيثيريوم، المعروفة بـ “Cancun”، والمتوقع أن تحسن من قابلية التوسع والأمان للشبكة، وتجعل معاملات الطبقة الثانية أكثر كفاءة من حيث التكلفة.

إذا نُفذت بنجاح، من المحتمل أن تؤدي ترقية “Cancun” إلى زيادة كبيرة في عدد المعاملات المُعالجة عبر شبكة الايثيريوم.

وفقًا لتحليل Coinbase، مرت البيتكوين والايثيريوم بدورتين تشمل كل من الأسواق الصاعدة والهابطة، حيث تعكس الدورة الحالية، التي بدأت في 2022، بشكل وثيق الأنماط الملحوظة في الدورات السابقة.

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