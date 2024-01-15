الأسباب الرئيسية التي تجعلك تتجنب شراء محافظ الأجهزة من مصادر غير رسمية

محافظ الأجهزة الخاصة بالعملات المشفرة، التي تُعد أجهزة مادية مصممة لتأمين المفاتيح الخاصة بعيدا عن الشبكات والأنترنت، تمثل جانبا حاسما في تأمين الأصول الرقمية.

تُشير التحذيرات الأخيرة من شركة “SlowMist” المتخصصة في الأمن السيبراني إلى مخاطر جسيمة مرتبطة بشراء هذه المحافظ من مصادر غير رسمية.

تحذيرات “SlowMist” جاءت على خلفية تقارير عدة عن عمليات سرقة مرتبطة بمحافظ الأجهزة المشتراة من بائعين غير معتمدين.

المشكلة الرئيسية تكمن في التلاعب بالأجهزة قبل بيعها، مما يهدد بشكل خطير أمان العملات الرقمية المخزنة.

من الضروري للمستهلكين أن يدركوا أن المحافظ المشتراة عبر قنوات غير رسمية قد تكون قد خضعت للتلاعب، ما يعرضهم لخطر الاحتيال وفقدان عملاتهم الرقمية.

من بين الممارسات المقلقة المُحددة، تبرز قضية الأجهزة التي تأتي مع رموز PIN مُعدة مسبقا.

يُعتبر هذا مؤشرا على التلاعب وينبغي التعامل معها بحذر شديد، إذ يجب على محافظ الأجهزة الأصلية تمكين المستخدم من تعيين رقم تعريف شخصي فريد عند الاستخدام الأول.

كذلك، يُعد تفعيل الجهاز وتوليد عبارة تذكيرية جديدة عند الشراء من المصادر الرسمية من الخطوات الأساسية.

إذا كانت محفظة مشتراة من مصدر غير رسمي تحتوي على عبارات تذكيرية مُعدة مسبقا، فهذا يعد مؤشر واضح على احتمال تعرضها للخطر.

هذه العبارات تُعتبر الركيزة الأساسية لأمان المحفظة، وإذا تم اختراقها، يمكن أن يؤدي ذلك إلى وصول غير مصرح به لأموالك.

في تقرير استشاري حديث، تم تحديد متاجر غير رسمية على موقع JD.com مثل Fengyun Technology Hardware Wallet Studio وPreferred Hardware Wallet Studio، التي تُعتبر متاجر مشبوهة ببيع محافظ أجهزة imKey المُحتمل تعرضها للخطر.

يُشدد التقرير على أهمية شراء محافظ الأجهزة مباشرة من الشركات المصنعة أو من تجار التجزئة المعتمدين لضمان الحصول على جهاز آمن وحماية أفضل للعملات الرقمية.

لتأمين أمان محفظتك الرقمية، يُنصح باتباع توجيهات الأمان الصادرة عن شركة “imKey” وهي:

قم بتعيين رمز PIN الخاص بك.

فعّل الأجهزة الجديدة بنفسك.

واحفظ عبارة التذكير الخاصة بك بشكل آمن وموثوق.

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