تراجع هيمنة البيتكوين على السوق بينما يكافح سعر العملة لتجاوز حاجز 43,000 دولار

في تطورات 24 ساعة الماضية، شهدت عملة البيتكوين (BTC) ارتفاع طفيف لكنها فشلت في استعادة مستوى 43,000 دولار بشكل حاسم.

على الجانب الآخر، أظهرت العملات الرقمية البديلة تقلب منخفض بشكل غير معتاد، حيث سجلت العملة الرقمية SOL ارتفاع بنسبة 3% تقريبا، فيما شهدت عملات TRX و LINK انخفاض بنسبة مماثلة.

تراجع نفوذ البيتكوين على السوق:

تراجع نفوذ البيتكوين في السوق بدأ يتجلى بشكل واضح.

قبل أسبوع، حدث اختراق لحساب هيئة SEC، مما أدى إلى ظهور منشورات مزيفة تفيد بموافقة الهيئة على صناديق ETF البيتكوين، مما أدى إلى قفزة مؤقتة في الأسعار.

لكن هذه الزيادة تلاشت عندما أكد “غاري جينسلر”، رئيس SEC، أن الأخبار كانت كاذبة.

ومع ذلك، بعد يوم واحد، وافقت الهيئة على 11 منتج من هذا النوع، مما أدى إلى ارتفاع البيتكوين من 45,000 دولار إلى قرابة 48,000 دولار قبل أن تعود إلى نقطتها الأصلية.

زادت التقلبات يوم الخميس بإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الأمريكية، حيث قفزت العملة المشفرة إلى أعلى مستوى لها خلال 21 شهر فوق 49,000 دولار.

لكن هذا الارتفاع لم يدم طويلا، وتراجع السعر بأكثر من سبعة آلاف دولار خلال 36 ساعة التالية.

منذ ذلك الحين، ظلت البيتكوين تتحرك بشكل هادئ حول 43,000 دولار، دون نجاح في تجاوز هذا الحاجز حتى الآن.

نتيجة لهذه التحركات، ظلت القيمة السوقية للبيتكوين حول 840 مليار دولار، لكن نسبة هيمنتها على العملات الرقمية البديلة انخفضت إلى 49.8% وفقا لمؤشر CMC، مقارنة بأكثر من 53% في الأسبوع الماضي.

ثبات نسبي في أسعار العملات الرقمية البديلة:

على الرغم من تميزها بالتقلب الشديد، ظلت العملات الرقمية البديلة أيضا نسبيا ثابتة خلال الأيام القليلة الماضية.

شهدت ETH و BNB وAVAX وDOGE وDOT ارتفاعات طفيفة بين العملات البديلة ذات الرأسمال الكبير، في حين تعرضت XRP وADA وMATIC لخسائر ضئيلة.

عملة سولانا وToncoin هما اللتان حققتا أكبر استفادة من بين هذه المجموعة من الأصول الرقمية.

ارتفعت SOL بنسبة 3% واستقرت فوق 97 دولار، بينما ارتفع TON بنسبة 5% ويتم تداولها فوق 2.4 دولار.

من ناحية أخرى، تراجعت كل من Tron وChainlink بنسبة 3% تقريبا.

أدى إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى تعويض خسائر الأمس التي بلغت 10 مليار دولار، ووصل إلى 1.690 تريليون دولار وفقا لـ CMC.

اقرأ أيضا:

توقعات سعر البيتكوين (BTC): هل نحن على أعتاب تصحيح جديد؟

سعر العملة الرقمية SUI يصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق – ما سبب الارتفاع؟