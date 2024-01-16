شركة “BlackRock” تُظهر ثقة متزايدة في البيتكوين مع سحب 11,500 بيتكوين من السوق

التحرك الأخير من شركة “BlackRock”، أحد أكبر عمالقة الاستثمار العالميين، يعد خطوة استراتيجية بارزة في سوق العملات المشفرة.

الأسبوع الماضي، بعد الحصول على موافقات ETF البيتكوين، اتخذت الشركة قرارا بسحب ما يقرب من 11,500 بيتكوين من العرض السوقي، وفقا لتصريحات “Paweł Łaskarzewski”، المؤسس المشارك لشبكة “Synapse”.

BlackRock تعزز موقفها في سوق العملات المشفرة:

هذه الخطوة من “BlackRock”، التي حدثت في غضون يومين فقط، تُظهر ثقة الشركة في قيمة البيتكوين، خاصة في ظل استخراج حوالي 900 بيتكوين جديدة يوميا.

يُعتبر هذا تحول استراتيجي هام، حيث تتبع “BlackRock” نهج الشراء عند الانخفاض، مما يعكس ثقة قوية في قيمة البيتكوين.

من خلال هذه الخطوة الكبيرة، تُظهر “BlackRock” تسارع في وتيرة التبني المؤسساتي للعملات المشفرة.

ومع فحص تأثير iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لـ “BlackRock”، يُلاحظ أن الصندوق قد أدار 25% من الحجم في يومين فقط.

عند الأخذ في الاعتبار تأثير GBTC، يُقدر أن ما يصل إلى 46,000 بيتكوين قد تم سحبها من السوق، مما يشير إلى أزمة إمدادات محتملة.

تأثير الاستهلاك المتزايد للبيتكوين من قبل المؤسسات:

يلفت “لاسكارزيوسكي” الانتباه إلى أن الاستهلاك اليومي المستدام الذي تبلغ وتيرته حوالي 23,000 بيتكوين يومي يعكس معدل استهلاك يفوق 25.56 ضعف الإنتاج اليومي، وذلك من قبل صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية وحدها.

هذا الرقم لا يشمل المستثمرين الأفراد أو صناديق الاستثمار المتداولة العالمية الأخرى، مما يعكس أزمة حادة محتملة في العرض مستقبلا.

يتحقق ذلك إذا استمر التراكم المؤسساتي، ما يعني أن السوق على أعتاب أزمة شديدة في العرض.

على الرغم من احتمالية التقلبات في أسعار البيتكوين، فإن الندرة الأساسية للأصل تبرز بشكل متزايد، وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالرسوم المرتفعة المرتبطة بـ GBTC، يُعتبر إطلاق ETF البيتكوين إنجاز كبير.

في الختام أكد “لاسكارزيوسكي” على أن التحركات الاستراتيجية من قبل المؤسسات العملاقة مثل “BlackRock” تعزز الدور المتنامي للبيتكوين في المشهد المالي التقليدي.

كما يُبرز الانسحاب الكبير لـ BlackRock من عرض البيتكوين خلال فترة زمنية قصيرة الوتيرة المتسارعة للتبني المؤسساتي ويشير إلى الأهمية المتزايدة للبيتكوين في القطاع المالي الأوسع.

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