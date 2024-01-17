صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين تسجل حجم تداول بقيمة 10 مليار دولار في ظرف 3 أيام فقط

سجلت الصناديق الاستثمارية المتداولة الفورية للبيتكوين حجم تداول مثير للإعجاب بلغ 10 مليار دولار في الأيام الثلاثة الأولى من إطلاقها، مما يطرح سؤال هام حول التوقعات المستقبلية لهذه الأدوات المالية.

في الأسبوع الماضي، شهدت الولايات المتحدة إطلاق الصناديق الاستثمارية المتداولة المباشرة للبيتكوين، وقد تم استقبالها بحماس في السوق.

أفاد “جيمس سيفارت”، الخبير الاستراتيجي في بلومبرغ، بأن حجم التداول لهذه الصناديق تجاوز 3 مليار دولار خلال الأيام الثلاثة الأولى.

تفاصيل حجم التداول للصناديق الاستثمارية المتداولة للبيتكوين:

بحسب “جيمس سيفارت” من “بلومبرغ”، بلغ إجمالي حجم التداول لهذه الصناديق في السوق الأمريكية حوالي 10 مليار دولار خلال فترة الثلاثة أيام.

خلال هذه الفترة، سجلت GBTC من “Grayscale” حجم تداول بقيمة 5.174 مليار دولار، في حين بلغ حجم تداول IBIT من “BlackRock” ما قيمته 1.997 مليار دولار، و”FBTC” سجل 1.479 مليار دولار.

الحجم التراكمي لهذه الصناديق بلغ 9.771 مليار دولار، ما يعكس الإقبال الكبير من قبل المستثمرين في سوق العملات الرقمية على هذه الصناديق.

تقييم إطلاق الصناديق الاستثمارية المتداولة للبيتكوين:

يؤكد “سيفارت” أن الإطلاق الأخير لهذه الصناديق كان ناجح بمعظم المقاييس، باستثناء صندوق “Wisdomtree” الذي يبلغ إجمالي أصوله حاليا 3.25 مليون دولار فقط.

يشدد “سيفارت” على أن الرحلة في سوق الاستثمار طويلة الأمد تحمل إمكانيات للنمو والتطور.

قدمت “ProShares” مؤخرا طلبات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإطلاق خمس صناديق استثمار متداولة جديدة للبيتكوين.

هذه الصناديق ستتبع أداء مؤشر “Bloomberg Galaxy Bitcoin Index”، مع تقديم خيارات متنوعة من الرافعة المالية التي تتراوح بين -2x إلى +2x.

لم يتم بعد تحديد المؤشرات والرسوم الخاصة بالصناديق ذات الرافعة المالية، ولكن من المتوقع أن تبدأ هذه الإجراءات في الأول من أبريل، بشرط الموافقة التنظيمية.

تهدف “ProShares” من خلال هذه الخطوة إلى توفير فرص استثمارية متنوعة في السوق الفوري للبيتكوين.

تأثير إطلاق الصناديق على سعر البيتكوين:

عقب إطلاق الصناديق الاستثمارية المتداولة المباشرة للبيتكوين، شهد سعر البيتكوين ضغوط بيعية قوية خلال الأسبوع الماضي.

في وقت النشر، يتم تداول البيتكوين بسعر 42,863 دولار، مع قيمة سوقية تصل إلى 840 مليار دولار.

وفقا لبيانات “Santiment”، تظهر محافظ البيتكوين الكبيرة نشاط ملحوظ في تحويل العملات القديمة، مما أدى إلى انخفاض في متوسط عمر العملات.

وعلى الرغم من وجود دلائل تشير إلى توقف هذه الحركة مؤقتا، إلا أنها قد تسبب توقف مؤقتا في الدورة الصعودية الحالية لسوق العملات الرقمية.

ختاما، النشاط الملحوظ في سوق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين يعكس الاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية كأصول استثمارية.

مع استمرار تطور المنتجات المالية المتعلقة بالبيتكوين، يتوقع أن يزداد التركيز على تقديم خيارات استثمارية مبتكرة ومتطورة في هذا القطاع الناشئ.

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