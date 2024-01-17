حادثة تكلف غاليا: خسارة 170 ألف دولار في رسوم معاملة بيتكوين

في واقعة ملفتة للنظر بمجال البيتكوين، استفاد عامل تعدين بيتكوين مؤخرا من رسوم معاملة غير معتادة دُفعت من قِبل أحد مستخدمي الشبكة.

وفقا لمعلومات موثقة من البلوكشين، قام مستخدم غير محدد الهوية بدفع مبلغ 4 بيتكوين (ما يعادل 172 ألف دولار) كرسوم معاملة يوم الثلاثاء، وهو ما يفوق بكثير المبلغ المطلوب فعليا لإجراء التحويل.

بيّن موقع “mempool.space” أن المعاملة المذكورة نقلت فقط 2.9 بيتكوين إلى المستلم النهائي، الأمر الذي يجعل الرسوم المدفوعة تزيد عن 133% من إجمالي قيمة المعاملة نفسها.

تُظهر التحليلات أن قيمة الرسوم المدفوعة تجاوزت المعدل الطبيعي بمقدار 29,992 مرة.

تحديدا، قام المستخدم بدفع حوالي 1,800,890 ساتوشي لكل vByte (sat/vB) – وهي وحدة تقيس الطلب على مساحة الكتل في بيتكوين في لحظة معينة.

في تلك الكتلة المحددة، لم تدفع المعاملات القياسية أكثر من حوالي 60 sat/vB.

تطرق “تومر سترولايت”، رئيس التحرير في مجلة “Swan Bitcoin”، إلى هذه المعاملة في تعليق له، موجها نصيحة مفادها:

عند دمج UTXOs، تأكد من دمجها فعليا بدلا من تحويلها إلى رسوم.

يشير مصطلح UTXO إلى مخرجات المعاملات غير المنفقة، ويعني هذا وجود نقلات فردية للبيتكوين داخل محفظة المستخدم.

يمكن تصور هذه النقلات كقطع منفصلة من البيتكوين تحت سيطرة المستخدم: بعضها أكبر حجما (يحتوي على المزيد من البيتكوين) وبمجموعها تشكل رصيد المحفظة.

من الأفضل عموما تجنب تقسيم البيتكوين إلى العديد من UTXOs الصغيرة، خصوصا للأسباب الاقتصادية.

فعند إرسال كميات كبيرة من البيتكوين في وقت لاحق، سيكون على المستخدم دفع رسوم لكل UTXO يتم نقله، ما يعني أن كلما زاد عددها، ارتفعت تكلفة المعاملة.

تُشير البيانات إلى أن المستخدم صاحب الرسوم المرتفعة كان يحاول دمج UTXO لتفادي هذه المشكلة، وهي تقنية لدمج عدة مخرجات صغيرة في مخرج أكبر.

قبل أيام، تلقى نفس المستخدم معاملتين بالبيتكوين بقيمتي 2.9 و4.03 بيتكوين، تتطابق مع قيم التحويل والرسوم ليوم الثلاثاء على التوالي.

هل يمكن استرداد هذه الرسوم الضخمة؟

رغم أن معاملات ورسوم البيتكوين لا تُسترد من الناحية الفنية، إلا أنه في بعض الحالات يتم تسديد المبالغ المدفوعة زيادة من قبل المعدنين الذين يتلقونها.

على سبيل المثال، في سبتمبر، أعاد مجمع تعدين F2Pool الأموال إلى Paxos بعد دفع الأخير عن طريق الخطأ مبلغ 500 ألف دولار مقابل معاملة بيتكوين.

وفي وقت لاحق، قامت شركة Antpool بتسديد رسوم بلغت 3.1 مليون دولار لمستخدم مجهول.

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