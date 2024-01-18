تحليل “Fidelity” يوضح كيفية تأثير صناديق الاستثمار المتداولة على البيتكوين ومستقبله

تناولت شركة “Fidelity” العالمية، المتخصصة في الخدمات المالية، التطورات الأخيرة في سوق البيتكوين، مشيرة إلى أن التراجع الحديث في قيمة البيتكوين قد يكون مجرد تأثير آني نتيجة إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين.

أوضح “جوريان تيمر”، المدير المتخصص في الشؤون الماكرو العالمية بالشركة، أن الانخفاض الحالي في قيمة البيتكوين يمثل تعديل في تحديد المواقع على المدى القصير وليس تغيرا في الاتجاه على المدى الطويل.

مع النظر في التحليل الأخير، لاحظ “تيمر” انخفاض بنسبة 6٪ في قيمة البيتكوين خلال الأسبوع الماضي، معتبرا ذلك نتيجة لتأثير إطلاق الصناديق الفورية المعتمدة حديثا في سوق البيتكوين.

يؤكد “تيمر” أن هذا الانخفاض لن يكون دائم، متوقعا أن يجد السعر دعما في النطاق بين 32 ألف إلى 38 ألف دولار.

يعتبر “تيمر” الوضع الراهن بمثابة “فترة بيع الأخبار”، متوقعا تعافيا وزيادة في المكاسب.

يشير أيضا إلى زيادة الفائدة المفتوحة في الأسابيع الأخيرة، مع تقلبات في مؤشر “غولدمان ساكس” للأسهم الحساسة للبيتكوين، والذي استقر عند 95.4.

يتوقع “تيمر” أن يكون هناك تناقص محتمل في العقود الآجلة للبيتكوين، حيث يبدأ مديرو الأصول في تحويل تعرضهم من العقود الآجلة إلى العقود الفورية.

يرى “تيمر” أن السعر الحالي للبيتكوين معقول، معتبرا عوامل مثل نمو الشبكة وأسعار الفائدة السائدة.

كما أعرب ذات المتحدث عن تفاؤله بشأن مستقبل البيتكوين، متوقعا أن يُشهد تطورها كعملة سلعة على نطاق واسع، رغم الاعتراف بأن العملية قد تستغرق وقتا.

على الرغم من انخفاض سعر البيتكوين على عكس التوقعات، إلا أن صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية جذبت اهتمام ملحوظ، مع تدفقات بلغت قيمتها حوالي مليار دولار في الأيام الثلاثة الأولى من التداول.

هذه التدفقات المالية شملت مساهمات من شركات رائدة مثل “BlackRock” و”Franklin Templeton” و”Invesco”.

حققت شركة “بلاك روك”، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، تدفقات بقيمة 508 مليون دولار، تليها شركة “Fidelity” بتدفقات بلغت 442 مليون دولار.

تمثل موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على هذه الصناديق الاستثمارية خطوة مهمة في تطور صناعة العملات المشفرة، ويُنظر إليها على أنها تمهيد لجذب مستثمرين جدد ومساهمة محتملة في نمو سعر البيتكوين على المدى الطويل.

اقرأ أيضا:

إرجاء محاكمة مؤسس شركة “Terraform” حتى مارس المقبل!

حادثة تكلف غاليا: خسارة 170 ألف دولار في رسوم معاملة بيتكوين