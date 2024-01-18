شركة “Core Scientific” تعتزم العودة إلى بورصة ناسداك في يناير 2024

أعلنت شركة “Core Scientific”، وهي شركة رائدة في توفير حلول مراكز البيانات والبرمجيات لتقنيات البلوكشين، عن موافقة محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية من تكساس على خطتها لإعادة التنظيم بموجب الفصل 11.

وفقا لهذه الخطة، تستعد الشركة لإعادة ظهورها في السوق وإعادة إدراجها في بورصة ناسداك بحلول نهاية يناير 2024.

الخطة تقتضي منح المساهمين، اعتبارا من التاريخ المتوقع للتسجيل في 23 يناير 2024، أسهما في الأسهم العادية الجديدة للشركة وضمانات، بما يعادل حوالي 60% من إجمالي الأسهم الجديدة.

سيتضمن ذلك ممارسة الضمانات الممنوحة للمساهمين الحاليين وإصدار أسهم جديدة من خلال طرح حقوق الملكية.

في حال تم ممارسة جميع الضمانات نقدا واستخدمت العائدات لسداد الديون، سيؤدي ذلك إلى تسوية كاملة للديون الحالية للشركة، مما يمثل انخفاضا قدره مليار دولار من إجمالي ديونها قبل الخطة.

علق “آدم سوليفان”، الرئيس التنفيذي لشركة “Core Scientific”، على هذا التطور، قائلا:

تأكيد الخطة اليوم هو علامة فارقة في إعادة تنظيمنا. نحن نتطلع للظهور كشركة أقوى، مع فريق عمل متحمس ومستعد لتحقيق النجاح. نتوقع إنشاء قيمة كبيرة لمساهمينا وتنفيذ خطة نمونا مع تخفيف ميزانيتنا العمومية وتقديم كفاءة فائقة.

خطة إعادة التنظيم تشمل تسوية حوالي 400 مليون دولار من المطالبات المضمونة وغير المضمونة وتخفيض خدمة الدين السنوية بمقدار 60 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم ضخ 95 مليون دولار في رأس مال الشركة من خلال عرض حقوق الأسهم بقيمة 55 مليون دولار أمريكي و40 مليون دولار من تمويل الأموال الجديدة.

“Core Scientific”، التي كانت من بين الشركات الرائدة في تعدين البيتكوين، طلبت الحماية من الإفلاس في ظل التحديات التي واجهتها الصناعة خلال شتاء العملات المشفرة في 2022.

وكانت التزامات الشركة تتراوح بين مليار و10 مليار دولار، مع قاعدة دائنين تتراوح بين 1000 و5000 دائن.

يأتي خروج الشركة من الإفلاس متزامنا مع ارتفاع أسعار البيتكوين، مدفوعا بتجدد الاهتمام الاستثماري عقب موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين في الولايات المتحدة.

إعلان الشركة عن التسوية الكاملة لتمويل مجمع دبي للاستثمار وإتمام عملية طرح حقوق الأسهم التي تجاوزت الاكتتاب فيها يُظهر التزامها بتحقيق النجاح والاستقرار المالي في المستقبل.

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