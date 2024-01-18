كبير المحامين في شركة الريبل يُشيد بجهود كوين بيس في مواجهة هيئة SEC الأمريكية

أعرب “ستيوارت ألديروتي”، الرئيس القانوني في شركة الريبل عن تقديره لفريق الدفاع القانوني بشركة “كوين بيس” بقيادة “بول جريوال”، في معركتهم القانونية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي تسعى فيه شركة كوين بيس جاهدة لإسقاط الدعوى القضائية المرفوعة ضدها من قبل الهيئة.

أوضح “جريوال”، ممثل شركة “كوين بيس”، مؤخرا عن موقف الشركة إزاء الدعوى، مشيرا إلى أن هيئة SEC تسعى لتوسيع نطاق سلطتها القضائية بشكل غير مبرر دون وجود مبدأ تنظيمي واضح.

كما أكد على أن “كوين بيس” لا تتعامل بالأوراق المالية وتثق بصحة موقفها القانوني.

وأشار أيضا إلى أنه ينبغي على الكونغرس، وليس هيئة SEC، أن يحددا الإطار التنظيمي لصناعة العملات المشفرة، داعيا إلى توجيهات تشريعية أكثر وضوحا في هذا المجال.

في الجلسة الأخيرة لقضية “كوين بيس”، أشار فريق الدفاع إلى حكم القاضية “توريس” في قضية الريبل، حيث قامت بالتمييز بين مبيعات XRP للمستثمرين الأفراد في السوق الثانوية والمؤسسات أو المستثمرين “المتطورين”.

تعتمد نتيجة الدعوى القضائية ضد كوين بيس على تحديد ما إذا كانت المعاملات المتعلقة بحوالي عشرة عملات رقمية تُعتبر أوراق مالية غير مسجلة.

حتى الآن، لم تصدر القاضية “كاثرين بولك فايلا” قرار نهائي بشأن إمكانية رفض الدعوى، ويُتوقع صدور الحكم في الأسابيع القادمة.

هذه القضية تتم متابعتها عن كثب لأنها قد ترسي سابقة قضائية مهمة في مجال العملات الرقمية المشفرة.

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