ممثل شركة “BlackRock” مصرحا: صندوق ETF الريبل ليس ضمن خياراتنا الحالية

صرحت “BlackRock”، الشركة الرائدة عالميا في مجال إدارة الأصول، مؤخرا بأنها لا تنوي إطلاق صندوق تداول فوري لعملة الريبل (ETF).

هذا الإعلان جاء من خلال تقارير مشتركة من قبل الصحفي المالي البارز “تشارلز غسبارينو”، الذي نقل الخبر عبر وسائل الإعلام، استنادا إلى مصادر مطلعة مباشرة على القضية.

أوضح “غاسبارينو” أن الضبابية التنظيمية المحيطة بعملة XRP تمثل عامل رئيسي وراء قرار شركة “BlackRock”.

وأشار، في تصريحات لقناة “Fox Business”، إلى الوضع القانوني المعقد لقضية الريبل ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) كعائق رئيسي أمام الشركات الكبرى في القطاع المالي للتورط في مشاريع ETF المتعلقة بـ XRP.

ووفقا ذات المتحدث، فإن الحكم الصادر عن القاضي “توريس” يضع XRP في منطقة رمادية تنظيميا، حيث لا يتم تصنيفها بوضوح.

هذا التعقيد القانوني، إلى جانب احتمال استئناف الحكم، يجعل استكشاف صناديق الاستثمار المتداولة المبنية على XRP مخاطرة كبيرة للكيانات المالية.

قبل تصريح “BlackRock”، كانت هناك تكهنات واسعة النطاق داخل مجتمع العملات المشفرة حول إمكانية ظهور صندوق ETF الريبل.

هذه التكهنات تغذت جزئيا بتعليق “لاري فينك”، الرئيس التنفيذي لـ “BlackRock”، في مقابلة مع “Fox Business”، حيث أعطى إجابة غامضة حول الموضوع.

كما تعزز الاهتمام بفكرة صناديق ETF للعملات المشفرة بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، مما دفع العديد من المتداولين والمحللين إلى التفاؤل بإمكانية ظهور منتجات مماثلة لعملات مثل الايثيريوم وXRP.

اقرأ أيضا:

سعر البيتكوين يصل لمنطقة مقاومة حاسمة فهل سيستمر فوقها؟

الشركة المصرية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية “Zeal” تجمع 4 مليون دولار للتوسع الدولي