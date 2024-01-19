معدنو البيتكوين يفرغون 10600 بيتكوين خلال 24 ساعة!

في بداية عام 2024، شهدت البيتكوين تطورات مهمة مع إدخال صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في الأسواق الأمريكية، وهو تطور يمثل نقلة نوعية في دمج البيتكوين في النظام المالي التقليدي.

ومع ذلك، يبدو أن هذه التطورات لم تكن كافية لتثبيت ثقة القائمين على التعدين، حيث أظهرت البيانات الأخيرة من “CryptoQuant”، ووفقا للمحلل “علي مارتينيز”، فإن المعدنين قاموا ببيع مقدار كبير من ممتلكاتهم.

تشير البيانات إلى أن هناك ارتفاع ملحوظ في أنشطة البيع من قبل المعدنين، حيث تم تفريغ ما يقرب من 10,600 بيتكوين، بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 455.8 مليون دولار، في غضون 24 ساعة خلال الأسبوع الحالي.

يُعد هذا النشاط المتزايد في البيع مؤشرا على وجود تداعيات محتملة كبيرة على سوق العملات الرقمية، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة الضغط على سعر البيتكوين وإحداث موجة بيع.

قبل إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة، تم تفريغ ما يقارب 50,000 بيتكوين، بقيمة تقريبية 2.3 مليار دولار، إلى منصات تداول العملات المشفرة، ما أدى إلى ارتفاع حاد في تدفق المعدنين ووصل إلى أعلى مستوى له في 77 شهر.

ومع بدء تداول هذه الأدوات في 11 يناير، ارتفعت قيمة البيتكوين إلى 49,000 دولار، لكنها تراجعت بعد ثلاثة أيام إلى 41,750 دولار في 14 يناير، ومنذ ذلك الحين ظلت مستقرة تحت 43,000 دولار، حيث يتم تداولها حاليا عند حوالي 42,615 دولار، بانخفاض بنسبة 0.7٪ في ذلك اليوم.

مع الظهور الأول لصناديق الاستثمار المتداولة والتراجع اللاحق في الأسعار، ينتظر المستثمرون الآن المحفز الصعودي التالي المتوقع في أبريل من هذا العام، والذي قد يُحدث تغييرا في السوق.

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