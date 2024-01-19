إليكم مقدار ما تحتفظ به شركة التيثر (USDT) من البيتكوين؟

بدأت شركة التيثر، الرائدة في مجال العملات المستقرة، عام 2024 بخطوة كبيرة في سوق العملات الرقمية، حيث استحوذت بهدوء على أكثر من 360 مليون دولار من البيتكوين (BTC)، وفقا للبيانات الموثقة على البلوكشين.

هذه الصفقة الضخمة رفعت مجموع ممتلكات الشركة من البيتكوين إلى 66400 بيتكوين، بقيمة إجمالية تقارب 2.7 مليار دولار.

مزود بيانات سوق البيتكوين، “CryptoQuant”، لاحظ زيادة كبيرة في رصيد البيتكوين لعنوان البلوكشين الذي تم تحديده سابقا على أنه تابع لشركة التيثر.

في 4 يناير، ارتفع الرصيد من 57500 بيتكوين إلى 66400 بيتكوين، مما يمثل أكبر زيادة يومية للعنوان منذ مارس 2023.

في مايو، كشفت شركة التيثر رسميا أن 2% من احتياطياتها كانت محفوظة بعملة البيتكوين، وأعلنت عن نية تخصيص 15% من أرباحها التشغيلية للاستثمار في البيتكوين.

وفقا لأحد محللي “CryptoQuant”، حلت شركة التيثر في المرتبة الحادية عشرة عالميا من حيث أكبر الحائزين على البيتكوين بحلول أغسطس.

تم التحقق من هذه المعلومات من خلال مقارنة مقتنيات العنوان المشتبه به بتقارير المصادقة الربع سنوية للشركة، وأكدت The Block لاحقا مع مصدر موثوق أن العنوان يعود فعلا لشركة التيثر.

تلقى العنوان المعني أول تحويل بيتكوين في سبتمبر 2022 بمقدار 33900 بيتكوين، بقيمة 654 مليون دولار في ذلك الوقت، مما يشير إلى زيادة كبيرة في الرصيد على الرغم من ارتفاع سعر البيتكوين خلال 15 شهر الماضية.

تُعتبر شركة التيثر من أبرز الشركات في قطاع العملات الرقمية المشفرة، حيث يبلغ القيمة السوقية لعملتها الرقمية المستقرة، Tether (USDT)، حاليا 94 مليار دولار، مدعومة بنسبة 100% باحتياطي مماثل والذي يتألف في الغالب من النقد وسندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل.

أفادت أحدث التقارير المالية للشركة بأنها حققت أرباحا قدرها مليار دولار من استثماراتها في سندات الخزانة وغيرها من الأدوات المالية المعادلة للنقد في الربع الثالث وحده.

تستخدم التيثر هذه الأرباح لتوسيع نطاق أبحاثها في مجال البيتكوين والعملات المشفرة، وتعزيز احتياطياتها الزائدة كتدبير احترازي ضد التقلبات في استثماراتها الأكثر خطورة.

حتى الربع الثالث، احتفظت الشركة بحوالي 3.2 مليار دولار كاحتياطي فائض، والذي يشمل الذهب والبيتكوين.

وقد أعلنت شركة التيثر أيضا عن مشاركتها في صناعة تعدين البيتكوين، حيث ساهمت في يونيو بتمويل مبادرة تعدين البيتكوين في السلفادور بقيمة مليار دولار.

أكد “هوارد لوتنيك”، الرئيس التنفيذي لشركة “كانتور فيتزجيرالد”، في مقابلة حديثة أن شركته تمتلك سندات التيثر، مطمئنا المستثمرين بأن الرموز الرقمية USDT مدعومة بالكامل.

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