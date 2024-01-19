نشاط تعدين البيتكوين يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق من استخدام الطاقة المتجددة

نشر “دانييل باتن”، محلل البيئة والحوكمة وحوكمة الشركات (ESG) المتخصص في البيتكوين (BTC)، تقرير في 18 يناير يعتمد على بيانات من نموذج “BEEST” وتحليل شامل للمعلومات المتاحة علنا.

يكشف التقرير عن زيادة كبيرة في استخدام الطاقة المستدامة في تعدين البيتكوين، حيث بلغت نسبتها 54.5%، وهي زيادة بنسبة 3.6% مقارنة بالعام الماضي.

يسلط هذا الإنجاز الضوء على التقدم الذي تم إحرازه في تحسين الملف البيئي لتعدين البيتكوين خلال السنوات الأربع الماضية.

يُبرز التقرير أيضا تحولات ملحوظة في ممارسات تعدين البيتكوين، خاصة فيما يتعلق باستخدام انبعاثات الميثان.

يُظهر التقرير كيف أن بعض منتجي النفط الصغار في أمريكا الشمالية، خاصة في كندا والولايات المتحدة، كانوا في السابق يدفعون مقابل حرق الغاز الطبيعي أو ينفثون غاز الميثان مباشرة في الغلاف الجوي.

التحول في استراتيجيات التعدين واضح، حيث بدأت بعض شركات التعدين في استخدام غاز الميثان المنفوخ لتوليد الكهرباء المستخدمة في تعدين البيتكوين.

هذا النهج خفف من الأضرار البيئية وعزز استدامة عمليات تعدين البيتكوين.

يُشير التقرير إلى أن هذه الاستراتيجيات أدت إلى تخفيف 7.3% من إجمالي انبعاثات شبكة البيتكوين دون الاعتماد على الإزاحات، مما يُعد إنجاز بارز في الصناعة.

كما أبرز المقال توسع أنشطة التعدين المتجددة خارج الشبكة، مثل مبادرة التيثر من خلال عملية التعدين المائي في أمريكا اللاتينية واكتشاف مزيد من مواقع التعدين التي تستخدم غاز الميثان.

يُعتبر التحول الجغرافي في أنشطة التعدين أيضا عامل مؤثر في تحسين استدامة هذه الصناعة.

عقب الحظر في الصين واللوائح الصارمة في كازاخستان، انتقل عدد كبير من المعدنين إلى مناطق تتميز بشبكات طاقة أكثر خضرة في أمريكا الشمالية.

أدى ذلك، بالإضافة إلى الاتجاه العالمي نحو شبكات أكثر خضرة بمعدل 0.7% سنويا، إلى تحسن كبير بنسبة 29% في كثافة الانبعاثات للقائمين بتعدين البيتكوين مقارنة بعام 2021.

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