الأسباب وراء فرض صندوق ETF البيتكوين من شركة Grayscale لأعلى الرسوم!

في حوار حديث مع CNBC، ألقى “مايكل سونينشين”، الرئيس التنفيذي لشركة Grayscale، الضوء على سياسة الشركة في فرض أعلى رسوم بين الصناديق المتداولة للبيتكوين في الولايات المتحدة، والتي تشمل 11 صندوق.

بالرغم من الرسوم التي تبلغ 1.5%، استقطب صندوق ETF البيتكوين من شركة “Grayscale” والذي تم تحويله مؤخرا إلى ETF فوري من قبل Grayscale، أكبر حجم تداول مقارنةً بالمصدرين الآخرين.

اوضح “سونينشين” الأسس التي دفعت “Grayscale” للحفاظ على هذه الرسوم العالية، مشيرا إلى الحصة السوقية الكبيرة التي تمكنت الشركة من اكتسابها.

يدير صندوق Grayscale Bitcoin Trust ETF أصول تزيد قيمتها عن 25 مليار دولار.

قبل أيام من الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة، شهدت الشركات المالية التي تقدمت بطلبات لهذه الأداة وكانت تنتظر الموافقة تخفيضا في رسومها لجذب المزيد من المستثمرين.

شركات مثل بلاك روك، فيديليتي، وويزدوم تري، وغيرها، انضمت إلى هذا التوجه بتقليص هيكل الرسوم لديها، وبعضها حتى قدمت هيكلا خاليا من الرسوم.

منذ الموافقة على صناديق ETF البيتكوين قام بعض المصدرين بزيادة رسومهم بشكل طفيف بعد جذب انتباه المستثمرين.

في المقابل، استمرت Grayscale في تطبيق رسوم بنسبة 1.5%.

على الرغم من اعتمادها أعلى الرسوم، فإن الشركة تدير حاليا أكثر من 25 مليار دولار من الأصول المُدارة.

لماذا تفرض “Grayscale” أعلى الرسوم؟

أوضح “سونينشين” الأسباب قائلا:

يعتبر المستثمرون عوامل مثل السيولة، سجل الأداء، وهوية المصدر الفعلي للمنتج. شركة “Grayscale”، باعتبارها متخصصة في مجال العملات المشفرة، قد سبقت غيرها في تسهيل وصول العديد من هذه المنتجات.

بحسب رئيس “Grayscale”، يمنح المستثمرون ثقة أكبر للمنصات الراسخة مثل شركتهم.

يشير تعليق “سونينشين” أيضا إلى أن المستثمرين سيمتلكون ثقة أقل في معظم مصدري صناديق ETF البيتكوين الذين خفضوا رسومهم لجذب العملاء، بسبب عدم وجود سجل حافل في تقديم مثل هذه المنتجات.

أضاف الرئيس التنفيذي أن بعض مُصدري صناديق ETF البيتكوين الحاليين قد لا يستمرون طويلا، بينما يعتقد أن البعض الآخر سيحقق أرباحا كبيرة من هذه الفرصة.

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