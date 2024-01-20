جاستن صن يؤكد أمان أموال العملاء بعد هجوم DDoS على منصة “HTX”

تعرضت منصة تداول العملات المشفرة HTX لهجوم رفض الخدمة الموزع (DDoS) يوم الجمعة، في ثاني حادثة من نوعها في الآونة الأخيرة.

على الرغم من الاضطراب الذي أحدثه الهجوم، أكد جاستن صن، الملياردير المعروف في عالم العملات المشفرة والمستشار لشركة HTX، عبر حسابه الشخصي أن الموقع الإلكتروني للمنصة قد تم استعادته وأن أموال المستخدمين في أمان (“SAFU”).

“صن”، الذي يمتلك أيضا منصة تداول العملات المشفرة Poloniex وهو مؤسس شبكة ترون (TRX)، أفاد عبر تغريدة بأن HTX وHTX DAO تعرضتا لهجوم DDoS، مضيفا أن خدمات HTX قد تم استعادتها بالكامل.

سجلت كل من HTX وPoloniex عدة حوادث أمنية واختراقات في الأشهر الماضية.

في واقعة سابقة، خسرت الشركتان عملات مشفرة تفوق قيمتها 125 مليون دولار.

في نوفمبر، أشار “صن” إلى اختراق لجسر HTX وHECO العابر للشبكات، حيث بينت البيانات المسجلة على الشبكة خسارة تزيد عن 80 مليون دولار من العملات المشفرة.

رغم هذه التحديات، تعهدت شركة “صن” بتعويض المستخدمين المتأثرين في كل من HTX وPoloniex من خلال ايردروب “Epic airdrop”، والذي سيتم تمويله بالكامل من أرباح كلا المنصتين.

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