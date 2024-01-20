محفظة”MetaMask” تطلق خدمة التحصيص التدقيقي للمستخدمين: التفاصيل هنا

أعلنت MetaMask، وهي شركة رائدة في مجال المحافظ الرقمية، عن إطلاق خدمة Validator Stake لمستخدميها ابتداء من 18 يناير.
وفقا للإعلان، سيكون على المستخدمين الراغبين في المشاركة في هذه الخدمة أن يمتلكوا 32 ETH على الأقل في محافظهم، وهو الحد الأدنى المطلوب من قبل شبكة الإيثيريوم.
الخدمة تتميز بسهولة استخدامها، حيث سيتم تخزين الرموز الرقمية للمستخدمين من قِبَل Consensys، الشركة المعروفة بسمعتها الجيدة في مجال الكريبتو.
عندما ينتهك أحد المدققين قواعد الإجماع، يتم قطعه من الشبكة ويفقد بعض الأموال المخصصة كضمان.
حاليا هناك ما يزيد عن 2 مليار دولار من ETH عبر عشرات الآلاف من العقد.
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