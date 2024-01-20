تجدد التكهنات حول عودة ساتوشي ناكاموتو بعد منشور غامض

في تطور غير متوقع، استؤنف النشاط على الصفحة المرتبطة بساتوشي ناكاموتو، الشخصية الغامضة وراء تأسيس البيتكوين، بعد فترة من الصمت دامت عدة أشهر.

آخر تحديث كان في أكتوبر، حيث نشر الحساب، المعروف بتقليده لناكاموتو، تدوينات تنحرف عن المحتوى الأصلي للورقة البيضاء للبيتكوين.

وقد تم حذف هذه التدوينة بعد فترة وجيزة.

أحدث المنشورات، التي ظهرت قبل ساعات فقط، تضمنت تحية بسيطة للعالم دون محتوى محدد، ولكنها حظيت بسرعة بـ 1.8 مليون مشاهدة، مما أثار موجة جديدة من التكهنات في مجتمع العملات المشفرة.

الهوية الحقيقية لساتوشي ناكاموتو ما زالت محاطة بالسرية والتكتم.

هذا النشاط الجديد أعاد إثارة الفضول حول من يقف وراء هذا الحساب.

ذكرت تعليقات مجتمع الكريبتو على المنشور أن “كريج رايت”، وهو شخصية مثيرة للجدل ادعى سابقا أنه “ناكاموتو”، كان يتحكم في الحساب، ولكن تنويها أسفل المنشور يؤكد أن الحساب لا يمت بصلة إلى البيتكوين أو مؤسسها المجهول.

بينما تتعدد النظريات حول هوية “ناكاموتو”، بما في ذلك الفرضيات التي تشير إلى “هال فيني” أو المبرمج الأسترالي “كريج رايت”، لا تزال هوية ناكاموتو الحقيقية غامضة وغير مؤكدة.

يبقى السؤال الذي يحير مجتمع العملات المشفرة: هل سيعود “ساتوشي ناكاموتو” الحقيقي يوما ما إلى الظهور؟

المنشور الأخير لا يقدم أي توضيحات، ويترك المجال مفتوح للتأويلات والتكهنات، معززا الغموض الذي يحيط بمؤسس البيتكوين منذ البداية.

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