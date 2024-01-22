عودة النشاط لمحفظة الايثيريوم الخاملة منذ عصر “ساتوشي”

استفاقت محفظة الايثيريوم الخاملة منذ عصر “ساتوشي” فجأة، حيث أبلغت منصة “Whale Alert” الشهيرة بتتبع المعاملات الكبيرة في مجال العملات المشفرة، عن تنشيط عنوان محفظة يحتوي على 133 إيثيريوم (ETH)، تبلغ قيمتها تقريبا 329,492 دولار، بعد أن ظلت هذه المحفظة خاملة لمدة 8.5 سنوات.

هذا النشاط غير المتوقع أثار اهتمام كبير في مجتمع العملات المشفرة، نظرا لطول فترة خمول المحفظة.

عودة الحياة لعناوين الايثيريوم القديمة:

ليس تنشيط هذه المحفظة الخاصة بالايثيريوم العائدة لعصر ساتوشي حادثة معزولة، فقد شهدت الأشهر القليلة الماضية إعادة النشاط لعدد من عناوين الايثيريوم الخاملة.

على سبيل المثال، في 14 يناير، أفادت منصة “Whale Alert” أن محفظة تحتوي على 200 إيثيريوم (بقيمة 506,140 دولار) استأنفت نشاطها بعد خمول دام 8.5 سنوات.

وفي 23 ديسمبر 2023، أصبحت محفظة تحتوي على 11640 إيثريوم (بقيمة 26.5 مليون دولار) نشطة بعد خمول 8.4 سنوات، وفي 21 أكتوبر 2023، أعيد تنشيط محفظة تحتوي على 2000 إيثريوم (بقيمة 3.2 مليون دولار) بعد 8.2 سنوات.

أثارت هذه العمليات المتتالية لإعادة التنشيط مناقشات وتكهنات داخل مجتمع العملات المشفرة، حيث تعتبر تحركات مهمة داخل شبكة الايثيريوم.

يمكن أن تكون أسباب هذه النشاطات متنوعة، من استعادة المالكين الوصول إلى المفاتيح المفقودة، إلى التحركات المالية الإستراتيجية المتأثرة بديناميكيات السوق الحالية.

قد يكون إعادة ظهور هذه المحافظ أيضا مرتبطا بمالكين طويلي الأمد (المعروفين بـ “HODLers” في عالم العملات المشفرة) الذين يقررون الاستفادة من استثماراتهم أو تنويع محافظهم الاستثمارية استجابة لتطورات سوق العملات الرقمية المشفرة.

ومع ذلك، فإن مثل هذه المعاملات تظل صغيرة نسبيا بحيث لا تؤثر على السيولة وتقلبات أسعار الايثيريوم.

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