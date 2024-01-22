بينانس تتجاوز التحديات السوقية بإطلاق 25 استثمار جديد

في ظل التحديات السوقية وتراجع الثقة في الكيانات المركزية للعملات المشفرة، أعلنت شركة بينانس عن إطلاق 25 مشروع استثمار جديد لعام 2023، تفاصيله كما يلي:

أشار تقرير شركة بينانس “Binance Labs” الأخير إلى تركيزها بشكل رئيسي على التمويل اللامركزي (DeFi)، وألعاب الويب 3، والأدوات، والبنية التحتية خلال العام.

في قطاع التمويل اللامركزي، قامت شركة بينانس بالاستثمار في بروتوكول “Radiant Capital” للإقراض والاقتراض بمبلغ لم يُكشف عنه.

كما خصصت الشركة 5 مليون دولار لدعم العملة الرقمية Curve DAO (CRV) لدعم تكاملها مع شبكة بينانس BNB.

وبالإضافة إلى ذلك، استثمرت الشركة مبلغ 10 مليون دولار في بروتوكول “Helio”، وهو بروتوكول لامركزي لإقراض واقتراض العملات المستقرة على شبكة بينانس، وتقديم حلول “StaaS” و”LS” متعددة الشبكات.

كما أعلنت شركة بينانس، ذراع رأس المال الاستثماري والحاضنة لشركة بينانس، عن استثمار بقيمة 15 مليون دولار في منصة وناشر ألعاب الويب 3 يُدعى “Xterioled”، بالإضافة إلى تمويل أولي لشركة “GOMBLE”، المطور الكوري الجنوبي لألعاب البلوكشين غير الرسمية ومنصة الألعاب الويب 3، التابعة لناشر الألعاب 111%.

فيما يخص الأدوات، استثمرت شركة بينانس في العملة الرقمية (ARKM)، العملة الرقمية الأصلية لمشروع بلوكشين “Arkham”، لدعم الرؤى الطامحة لعبور شبكات البلوكشين.

واجهت منصة بينانس عقبات تنظيمية كبيرة في عام 2023.

وعلى الرغم من تسوية الغرامات مع الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة بقيمة 4.3 مليار دولار، اضطر “CZ” للتنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة.

نتيجة لذلك، انخفضت أسهم عملة بينانس الرقمية في السوق بنسبة 5٪، مع بروز العملات الرقمية المنافسة من المنصات الأخرى مثل OKX وBybit كمنافسين رئيسيين.

ووفقا لنتائج “TokenInsights”، شهدت منصة تداول العملات المشفرة بينانس انخفاض في حصتها السوقية من 54.2% إلى 48.7% في عام 2023.

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