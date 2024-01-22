كاردانو تقترب لتصبح واحدة من أفضل 10 شبكات في حجم تداول NFT

شهدت شبكة بلوكشين كاردانو ارتفاع ملحوظ في حجم تداول الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).

وفقا لأحدث البيانات، حققت شبكة كاردانو زيادة بنسبة 18.08% في حجم المبيعات، مما يضعها على أعتاب قائمة أفضل 10 شبكات، بإجمالي حجم تداول بلغ 190,754 دولار.

في هذا السياق، تحتفظ الايثيريوم بموقعها الريادي، حيث سجلت مبيعات مذهلة بلغت 18 مليون دولار، ممثلة زيادة قدرها 17.97%.

في الجانب الآخر، شهدت شبكة سولانا، التي احتلت المركز الثاني، انخفاض في المبيعات بنسبة 29.61% لتصل إلى 7.9 مليون دولار.

البيتكوين، المعروفة بشكل أساسي كعملة رقمية وليس كمنصة لـ NFT، شهدت أيضا انخفاض في مبيعات NFT بنسبة 5.06%.

في الوقت نفسه، حققت شبكات أصغر مثل “Mythos” و”Flow” نمو كبير، حيث سجلت الأخيرة زيادة بنسبة 34.57% في حجم المبيعات.

بالنسبة لأفضل مجموعات NFT، تتصدر “CryptoPunks” من الايثيريوم القائمة بمبيعات استثنائية بلغت 4.5 مليون دولار، على الرغم من زيادة متواضعة في عدد المعاملات.

في شبكة سولانا، شهدت مجموعة “CryptoUndeads” زيادة قوية بنسبة 65.74% في حجم المبيعات، ما يعكس اهتمام متزايدا من جامعي العملات.

وبالمثل، حققت مجموعات أخرى مثل “Dokyo” من “Avalanche” و”Uncategorized Ordinals” من البيتكوين حجم تداول ملحوظ.

كما سجلت بطاقات “Gods Unchained” من “ImmutableX” مبيعات بقيمة 683,975 دولار.

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