هيئة SEC الأمريكية تؤجل قرارها بشأن صناديق الاستثمار المتداولة في الايثيريوم

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) عن تأجيل لمدة 45 يوم بشأن مراجعة صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) في الايثيريوم التابعة لشركة “Fidelity”.

أفادت الهيئة التنظيمية بأن هذا التمديد يأتي لضمان وقت كاف لتقييم التغيير المقترح في القواعد ولمعالجة المخاوف ذات الصلة.

تم تحديد 5 مارس 2024 كتاريخ للقرار الجديد.

“جيمس سيفارت”، محلل في “Bloomberg” للصناديق المتداولة، عبر عن مفاجأته الطفيفة بشأن هذا التأخير، مشيرا في تغريدة بتاريخ 18 يناير إلى أن التواريخ الحاسمة قد تكون في أواخر مايو.

أشار كذلك إلى الموعد النهائي المحدد من قبل الهيئة في 23 مايو لاتخاذ قرار بشأن صندوق ETF الايثيريوم الخاصة بشركة “VanEck”.

يتوقع “سيفارت” وآخرون أن الهيئة قد توافق على عدة صناديق استثمار متداولة في الايثيريوم في وقت واحد، على غرار ما حدث مع صناديق البيتكوين المتداولة.

في سياق متصل، قدمت شركة “Direxion” طلب في 18 يناير لإطلاق خمسة صناديق بيتكوين متداولة لدى الهيئة.

تنافس هذا الطلب مع “ProShares” و”REX Shares”، حيث قدمت “ProShares” خمسة صناديق استثمار متداولة لتتبع البيتكوين في 16 يناير، بينما تقدمت “REX Shares” بطلب لستة صناديق استثمار متداولة في البيتكوين ذات رافعة مالية في 3 يناير.

تخطط “Direxion” لإطلاق صناديق البيتكوين برافعة مالية طويلة 1x و1.5x و2x، بالإضافة إلى صناديق برافعة مالية قصيرة.

علق “إريك بالتشوناس”، محلل صناديق الاستثمار المتداولة في “بلومبيرغ”، على تويتر بأن الصناديق المتداولة في البيتكوين ذات الرافعة المالية قد تتجاوز عدد الصناديق المتداولة التقليدية قريبا.

عبر “بالتشوناس” عن تفاؤله بموافقة بنسبة 70% بحلول مايو، بالنظر إلى الموعد النهائي لصندوق VanEck.

في المقابل، يقدم “مارك يوسكو”، المدير التنفيذي لشركة “Morgan Creek Capital”، رؤية أكثر حذرا، مشيرا إلى أن الهيئة لا تزال معادية للعملات المشفرة، مع إمكانية تصنيف الايثيريوم كأوراق مالية، على عكس البيتكوين التي صُنفت بالفعل كسلعة من قبل رئيس الهيئة، “غاري جينسلر”.

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